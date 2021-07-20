Ve sonunda belli oldu! PTT ihtiyaç sahibi ailelere 1.250 TL veriyor: Kefilsiz, şartsız anında başvurabilirsiniz!

İhtiyaç sahipleri amacıyla açıklama yapıldı. Kurban Bayramı sonucunda nakit gereksinimi olan vatandaşlar PTT'ye müracaatte bulunarak hemen bin 250 TL alabiliyorlar. Krediye dair olarak oluşturulan açıklamada, kredinin kefilsiz koşulsun vatandaşlara verildiği bildirildi. Kredi işlemleri esnasında kredi tutarlarından kesilen masraflar Bankalar tarafından alınmaktadır. Kredi tutarlarından dosya masrafı ve sigorta masrafı vb. adlar altında kesilen tutarların iadesi konularında ilgili Banka nezdinde girişimde bulunulması gerekmektedir.
PTT krediye nasıl başvuru yapılır?
İşyerlerimize kredi kullanma talebiyle bizzat müşterinin kendisinin nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartıyla başvurması gerekmektedir. Vekaletname ile bir başkası adına kredi kullanılmasına yönelik talepler karşılanmamaktadır.
Kredi işlemlerinde işyerlerimizde bulunan ilgili Bankanın kredi evraklarının doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.
Kredi işlemlerinde başvurunun yapılması akabinde tüm kredi değerlendirmeleri ve hesaplamaları Bankalar tarafından yapılmaktadır. Kredi değerlendirme sürecinde Şirketimiz ile herhangi bir bağlantısı olmayan kendisini komisyoncu/aracı olarak tanıtan şahısların ve Şirketimizin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.