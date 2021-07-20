500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? E-Devlet Açık Kapı 500 TL bayram harçlığı var mı?

500 TL bayram harçlığı var mı? 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? Bayramda E-Devlet Açık Kapı uygulamalarından bayram harçlığı verileceği iddia ediliyordu. Sosyal medyada sık sık çıkan bu iddiaların ardından vatandaşlar da doğruluk payı olup olmadığını öğrenmek içini araştırma yapıyor. Konuyla ilgili merakla beklenen açıklamalar geliyor. Peki; 500 TL bayram harçlığı var mı?