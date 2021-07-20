500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? E-Devlet Açık Kapı 500 TL bayram harçlığı var mı?

500 TL bayram harçlığı var mı? 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? Bayramda E-Devlet Açık Kapı uygulamalarından bayram harçlığı verileceği iddia ediliyordu. Sosyal medyada sık sık çıkan bu iddiaların ardından vatandaşlar da doğruluk payı olup olmadığını öğrenmek içini araştırma yapıyor. Konuyla ilgili merakla beklenen açıklamalar geliyor. Peki; 500 TL bayram harçlığı var mı?
500 TL BAYRAM HARÇLIĞI VAR MI?
Konuyla ilgili iddialar sosyal medyada konuşulurken, İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede 'Açık Kapı' yardım başvurusu hakkında bilgiler paylaşıldı.
"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.
Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.
Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir."