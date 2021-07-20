1259 TL’lik ödeme yapılıyor! İŞKUR kurslarına başvurmuş ailelerin dikkatine! Çocuğu olan herkese düzenli ödeme yatacak!

İŞKUR ya da MEK kurslarına başvuranlara müjde! Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı bünyesinde İŞKUR kurslarına başvuranlara yardımda bulunuluyor. Ekonomik yoksunluk çekilmesi sebebi ile , destek alamadıkları taktir de korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan hakların da bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ya ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi ve ya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar. Bu evraklar şahsi olaraktan değil elektronik yolla e-devlet üzerinden teslim edilecektir. Başvuru yapanlar gerekli mecralar da değerlendirildikten sonra evrakların doğruluğunun tespit edilmesi ile bu yardımlardan yararlanmaya başlaya bilecektir.