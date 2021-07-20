1259 TL’lik ödeme yapılıyor! İŞKUR kurslarına başvurmuş ailelerin dikkatine! Çocuğu olan herkese düzenli ödeme yatacak!

İŞKUR ya da MEK kurslarına başvuranlara müjde! Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı bünyesinde İŞKUR kurslarına başvuranlara yardımda bulunuluyor. Ekonomik yoksunluk çekilmesi sebebi ile , destek alamadıkları taktir de korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan hakların da bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ya ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi ve ya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar. Bu evraklar şahsi olaraktan değil elektronik yolla e-devlet üzerinden teslim edilecektir. Başvuru yapanlar gerekli mecralar da değerlendirildikten sonra evrakların doğruluğunun tespit edilmesi ile bu yardımlardan yararlanmaya başlaya bilecektir.
Aile Ve Sosyal Hizmetlere Bu Destek İçin Başvuru Şartları Nelerdir?
Ekonomik yoksunluk çekilmesi sebebi ile , destek alamadıkları taktir de korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan hakların da bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ya ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi ve ya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar. Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları. Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.