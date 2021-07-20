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    • Ekonomi
    • 20.07.2021 14:12
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    • 20.07.2021 14:12
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    1259 TL’lik ödeme yapılıyor! İŞKUR kurslarına başvurmuş ailelerin dikkatine! Çocuğu olan herkese düzenli ödeme yatacak!

    Aile ve sosyal hizmetler belirti edilen bir kaç koşulu gerçekleştiren çocuklu ailelere bundan sonra her ay 1259 TL’lik bir ödeme yapılacağını açıkladı. Devlet doğrultusundan gereksinimi olan çocuklu aileler sürekli bir yardım vardı ancak bu kadar yüksek meblağlara daha evvelce hiç çıkılmamıştı. İŞKUR ve ya meslek kurslarına başvurmuş çocuklu aileler aile ve sosyal hizmetlere e devlet üzerinden başvurularını şartları karşıladığını ve devamın da evrakların hepsini eksiksiz bir şekil de ilettiği de başvuru süreci başlayacak ve onaylandıktan sonra ki her ay düzenli olarak kullanmış oldukları banka ve ya banka yoksa PTT ye isimlerine Yatacak.

    İŞKUR kurslarına başvurmuş ailelerin dikkatine!

    İŞKUR ya da MEK kurslarına başvuranlara müjde! Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı bünyesinde İŞKUR kurslarına başvuranlara yardımda bulunuluyor. Ekonomik yoksunluk çekilmesi sebebi ile , destek alamadıkları taktir de korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan hakların da bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ya ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi ve ya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar. Bu evraklar şahsi olaraktan değil elektronik yolla e-devlet üzerinden teslim edilecektir. Başvuru yapanlar gerekli mecralar da değerlendirildikten sonra evrakların doğruluğunun tespit edilmesi ile bu yardımlardan yararlanmaya başlaya bilecektir.

    Aile Ve Sosyal Hizmetlere Bu Destek İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

    Ekonomik yoksunluk çekilmesi sebebi ile , destek alamadıkları taktir de korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan hakların da bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ya ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi ve ya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar. Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

    Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları. Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

        Hizmetten Yararlanmak İsteyen Ailelerden İstenmekte Olan Evraklar

        Bu evraklar şahsi olaraktan değil elektronik yolla e-devlet üzerinden teslim edilecektir. Başvuru yapanlar gerekli mecralar da değerlendirildikten sonra evrakların doğruluğunun tespit edilmesi ile bu yardımlardan yararlanmaya başlaya bilecektir. Evrakların hatalı çıkması ya da şartların karşılanmaması durumun da onay alamayacaklardır.

        Hizmete başvuru yapmak için hazırlanması gereken dilekçe,

        T.C. Kimlik Numarası

        Gerektiğin de alınacak sağlık raporu,

        öğrenci belgesi

        İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler
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        Haberler Ekonomi 1259 TL’lik ödeme yapılıyor! İŞKUR kurslarına başvurmuş ailelerin dikkatine! Çocuğu olan herkese düzenli ödeme yatacak!