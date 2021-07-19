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    Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi geçti: Karşılıksız çekte yeni imkan

    Meclis'te kabul edilen torba kanun teklifi ile ekonomiye ilişkin pek çok düzenleme hayata geçti. İşte Meclis'te kabul edilen torba kanuna göre yapılan yeni ekonomik düzenlemeler...

    Karşılıksız çekte yeni imkan

    Güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

    2020'deki depremlerde binaları zarar gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması amacıyla düzenleme yapılacak.

    Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda tabip ve eczacı olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

        Karşılıksız çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021 itibarıyla mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022'ye kadar, diğer taksitleri anılan tarihten itibaren 2'şer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin tüm sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanınacak.
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        Haberler Ekonomi Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi geçti: Karşılıksız çekte yeni imkan