Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Şubeye gitmeden SMS ile... Anında onaylanan 50.000 TL kredi müjdesi verildi

İş Bankası acil kredi kullanmak isteyenler amacıyla hemen kredi kampanyası ile 50 bin TL'ye kredi imkanı sağlıyor. İş Bankası doğrultusundan sağlanan kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler amacıyla internet üzerinden SMS ile ve banka şubelerinden müracaatların nasıl yapılacağına dair ayrıntıları belirtiyoruz. Haberimizde ilaveten kredi kullanım şartlarına ait detayları da bulabilirsiniz. Teknoloji ve program sistemlerinin de gelişmesiyle bugünümüzde çoğu banka SMS ile hemen kredi vermektedir. Bankanın özel müşterisi olanlar, telefonda süren kısa işlemlerle kısa sürede kredi müracaatı yapabilir, cevabını da aynı şekilde öğrenebilir. SMS ille kredi müracaatı gerçekleştirmek en kısa süren işlemlerden biridir.
Şubeye Gitmeye Gerek Yok
İş Bankası sunmuş olduğu kredi kampanyasına ilişkin açıklamasında, "Şubeye gitmeden kredi çekmek artık çok kolay! İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde, çektiğiniz kredi tutarı İş Bankası'ndaki vadesiz hesabınıza anında aktarılır." bilgilerini paylaştı.
İŞ BANKASI'NDAN 50 BİN TL'YE KADAR ANINDA KREDİ
İş Bankası anında kredi kampanyası 50.000 TL'ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçlarınızı anında karşılayabileceğiniz pratik bir bireysel kredidir. Bu kredi kampanyasından yararlanacak olan vatandaşlar için faiz oranları standart değildi. Faiz oranları başvuru esnasında müşterinin kredi durumuna göre özel olarak belirlenir. Kullanılacak kredi limitine göre bu faiz oranlarıyla ödeme plannı oluşturulur. İş Bankası anında kredi geri ödemeleri müşterilerin talep etmesi durumunda en az 3 ay en fazla ise 60 ay vade ile yapılır.