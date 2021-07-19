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    • Ekonomi
    • 19.07.2021 14:57
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    • 19.07.2021 14:57
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    Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Şubeye gitmeden SMS ile... Anında onaylanan 50.000 TL kredi müjdesi verildi

    Temmuz ayı içerisinde gereksinim kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar amacıyla sağlanan olanaklardan bir tanesi de İş Bankası Anında Kredi. Mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da banka şubelerinden müracaat yapabileceğiniz kredi amacıyla müracaatnuzun onaylanması halinde paranız hesabına yatar. Peki İş Bankası hemen kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar hangi şartları sağlamak zorundalar. SMS kredi, bankaları müşterilerine kısa mesaj yolu ile süratlice kredi kullandırmalarına verdikleri isimdir. SMS kredi, bilhassa maaş müşterileri amacıyla genelde ön tanımlı olur ya da kısa bir istihbarat raporu ile tanımlanır.

    Anında onaylanan 50.000 TL kredi müjdesi verildi

    İş Bankası acil kredi kullanmak isteyenler amacıyla hemen kredi kampanyası ile 50 bin TL'ye kredi imkanı sağlıyor. İş Bankası doğrultusundan sağlanan kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler amacıyla internet üzerinden SMS ile ve banka şubelerinden müracaatların nasıl yapılacağına dair ayrıntıları belirtiyoruz. Haberimizde ilaveten kredi kullanım şartlarına ait detayları da bulabilirsiniz. Teknoloji ve program sistemlerinin de gelişmesiyle bugünümüzde çoğu banka SMS ile hemen kredi vermektedir. Bankanın özel müşterisi olanlar, telefonda süren kısa işlemlerle kısa sürede kredi müracaatı yapabilir, cevabını da aynı şekilde öğrenebilir. SMS ille kredi müracaatı gerçekleştirmek en kısa süren işlemlerden biridir.

    Şubeye Gitmeye Gerek Yok

    İş Bankası sunmuş olduğu kredi kampanyasına ilişkin açıklamasında, "Şubeye gitmeden kredi çekmek artık çok kolay! İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde, çektiğiniz kredi tutarı İş Bankası'ndaki vadesiz hesabınıza anında aktarılır." bilgilerini paylaştı.

    İŞ BANKASI'NDAN 50 BİN TL'YE KADAR ANINDA KREDİ

    İş Bankası anında kredi kampanyası 50.000 TL'ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçlarınızı anında karşılayabileceğiniz pratik bir bireysel kredidir. Bu kredi kampanyasından yararlanacak olan vatandaşlar için faiz oranları standart değildi. Faiz oranları başvuru esnasında müşterinin kredi durumuna göre özel olarak belirlenir. Kullanılacak kredi limitine göre bu faiz oranlarıyla ödeme plannı oluşturulur. İş Bankası anında kredi geri ödemeleri müşterilerin talep etmesi durumunda en az 3 ay en fazla ise 60 ay vade ile yapılır.

        Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

        50 bin TL'ye kadar sunulan kredi için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını İşcep mobil uygulaması ile internet şubesi ile yada ATM Bankamatik üzerinden hızlı bir şekilde yapabilirler. Kredi başvurunuzun onaylanması durumunda 50 bin TL'ye kadar olan kredileriniz hesabınıza yatacak.

        Sms ile Kredi Veren Bankalar

        Teknoloji ve yazılım sistemlerinin de gelişmesiyle günümüzde birçok banka SMS ile anında kredi vermektedir. Bankanın özel müşterisi olanlar, telefonda süren kısa işlemlerle kısa sürede kredi başvurusu yapabilir, cevabını da aynı şekilde öğrenebilir. SMS ille kredi başvurusu yapmak en kısa süren işlemlerden biridir.

        SMS Kredi Almanın Şartları Nelerdir?

        SMS ile kredi başvurusu yapmak oldukça kolaydır. Ancak başvuru için gerekli şartları da yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar;

        • Başvuru yapanın 18 yaşından büyük olması,

        • Kredi skorunun kredi almaya yetecek düzeyde olması,

        • Belirli sayıda kredi başvurusu yapmış olmak, yani 12 ve üzerinde olan kredi başvuruları otomatik olarak olumsuz sonuçlanmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Şubeye gitmeden SMS ile... Anında onaylanan 50.000 TL kredi müjdesi verildi