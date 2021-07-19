10 bin liradan başlıyor, 1.5 milyon liraya kadar çıkıyor: Tekne tatili büyük ilgi gördü

Covid-19 nedeniyle izole tatil seçmek isteyenler geçen yaz gibi bu yaz da teknelere hücum etti. 'Yüzen butik oteller' olarak adlandırılan motoryatlar ve ahşap guletlerde Temmuz ve Ağustos için yer bulmak güçleşti.

Özellikle bayram tatilinde boş yat neredeyse kalmadı. Kiralık yatlarda fiyat yelpazesi de geniş. İnternet sitelerinde yer alan ilanlara göre; 3 kabinli (8 kişilik) bir yat haftalık 10 bin liradan kiralanabiliyor. Haftalık kirası 1.5 milyon lira (7 kabinli, 14 kişilik) olan tekneler de var.

İLGİ 10 KAT ARTTI

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Halil Bağlı, Marmaris'te tura çıkan 500'ün üzerinde ticari yat olduğunu belirterek, "Geçmişe göre yerli turistin ilgisi 10 kat arttı. Okulların kapanmasıyla yatların doluluk oranı yüzde 80- 90'a ulaştı. Bayram haftasında boş yat kalmadı" dedi.