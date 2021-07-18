Ve sonunda netleşti! Hesabınızda para yoksa bile anında para çekebilirsiniz: Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat!

2000 TL'nin 7 günlük kullanımı süresince oluşacak KKDF ve BSMV dahil faiz tutarı 11,09 TL'dir. Borcun tamamen kapatılması durumunda ödenmesi gereken tutar 2011,09 TL'dir. Avans Hesap faiz oranı her tutar için %1,98'dir.

Avans Hesaba yapılan tüm para girişleri hesabınıza bir sonraki gün yansımaktadır. 100 TL'nin 1 günlük kullanım süresince oluşacak KKDF ve BSMV dahil faiz tutarı 0,08 TL'dir.