Ve sonunda netleşti! Hesabınızda para yoksa bile anında para çekebilirsiniz: Acil paraya ihtiyacı olanlar dikkat!

Türkiye'de çoğu vatandaş vakit vakit acil paraya gereksinim duyuyor. Bu kapsamda Garanti Bankası duyuruda bulundu. Yazılı açıklama yapan banka, acil para lazım olduğunda hesapta para yoksa bile para çekilebilen hesabını duyurdu. Banka açıklamasında, "Avans Hesap, acil para lazım olduğunda, hesabınızda para yokken bile acil nakit çekebilmenizi ve ödemelerinizi gerçekleştirmenizi sağlayan, vadesiz hesabınıza bağlı kredili mevduat hesabıdır." denildi.
Banka açıklamasında, "Avans Hesap limitinizden dilerseniz taksitli avans çekerek, borcunuzu küçük taksitlerle ve 12 aya varan vadelerle ödeyebilirsiniz. Üstelik Avans Hesabınızın bağlı olduğu vadesiz hesabınızda artı bakiye olsa bile mevcut bakiyenize dokunmadan Taksitli Avans Hesap kullanabilirsiniz." İfadelerini kullandı.
Avans hesap faiz oranları nelerdir?
500 TL'nin 5 günlük kullanımı süresince oluşacak KKDF ve BSMV dahil faiz tutarı 1,98 TL'dir. Borcun tamamen kapatılması sonucunda ödenmesi gereken tutar 501.98 TL'dir.