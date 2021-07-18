İlk kez ev almak isteyenlere devlet binlerce TL geri ödemesiz para veriyor! Satın alınan evin 31 bin 149,18 TL'sini devlet ödeyecek

Bazı şartlar kapsamında devlet, ilk defa ev alacaklara destek veriyor. Devletin tespit ettiği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir vakit birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler. İşte ilk defa ev alacaklara devlet desteği ile ilgili detaylar... Konut hesabı sadece Türk Lirası para cinsinden açılabilmekte olup isteyen kişiler vadeli isteyen kişiler ise vadesiz olarak açabilmektedir. Konut hesabı, bankaların birikim hesapları arasında yer alan konut hesabı, ev sahibi olmak isteyenlerin öncesinde bu yatırımları için tasarruf etmek amacı ile açmış oldukları banka hesabı türüdür.
İLK DEFA EV ALACAKLAR İÇİN DEVLET DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Belirli bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.
Kampanyanın bir diğer şartı ise düznli ödeme talimatı. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme isteniyor. Konut hesabı açan kişiler arasından en az 36 aylık hesabı olanlar söz konusu destekten faydalanabiliyor. Paranın beklediği aylara göre ise hibe oranı artıyor.