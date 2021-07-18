İlk kez ev almak isteyenlere devlet binlerce TL geri ödemesiz para veriyor! Satın alınan evin 31 bin 149,18 TL'sini devlet ödeyecek

Bazı şartlar kapsamında devlet, ilk defa ev alacaklara destek veriyor. Devletin tespit ettiği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir vakit birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler. İşte ilk defa ev alacaklara devlet desteği ile ilgili detaylar... Konut hesabı sadece Türk Lirası para cinsinden açılabilmekte olup isteyen kişiler vadeli isteyen kişiler ise vadesiz olarak açabilmektedir. Konut hesabı, bankaların birikim hesapları arasında yer alan konut hesabı, ev sahibi olmak isteyenlerin öncesinde bu yatırımları için tasarruf etmek amacı ile açmış oldukları banka hesabı türüdür.