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    • Ekonomi
    • 18.07.2021 12:57
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    • 18.07.2021 12:57
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    İlk kez ev almak isteyenlere devlet binlerce TL geri ödemesiz para veriyor! Satın alınan evin 31 bin 149,18 TL'sini devlet ödeyecek

    İlk defa ev alacakların devletten destek almaları amacıyla devletin tespit ettiği bankalar üzerinden konut hesabı açmak ve belirli bir vakit birikim gerçekleştirmek gerekiyor. Aralarında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi bankaların yer aldığı kamu bankaları yanı sıra Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, İş Bankası gibi hemen hemen tüm özel bankalarda açılabiliyor. Konut hesabı için ilk açılış tarihinde bir kerelik o sene için açıklanan üst limit üzerinden toplu para ödemesi yapılabilmektedir. Yani hesaba bir seferlik sadece açılışta toplu para yatırılmaktadır.

    takvim.com.tr
    İlk kez ev almak isteyenlere devlet binlerce TL geri ödemesiz para veriyor!

    Bazı şartlar kapsamında devlet, ilk defa ev alacaklara destek veriyor. Devletin tespit ettiği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir vakit birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler. İşte ilk defa ev alacaklara devlet desteği ile ilgili detaylar... Konut hesabı sadece Türk Lirası para cinsinden açılabilmekte olup isteyen kişiler vadeli isteyen kişiler ise vadesiz olarak açabilmektedir. Konut hesabı, bankaların birikim hesapları arasında yer alan konut hesabı, ev sahibi olmak isteyenlerin öncesinde bu yatırımları için tasarruf etmek amacı ile açmış oldukları banka hesabı türüdür.

    İLK DEFA EV ALACAKLAR İÇİN DEVLET DESTEĞİ NASIL ALINIR?

    Belirli bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.

    Kampanyanın bir diğer şartı ise düznli ödeme talimatı. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme isteniyor. Konut hesabı açan kişiler arasından en az 36 aylık hesabı olanlar söz konusu destekten faydalanabiliyor. Paranın beklediği aylara göre ise hibe oranı artıyor.

        DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI HANGİ BANKADA?

        Aralarında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi bankaların yer aldığı kamu bankaları yanı sıra Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, İş Bankası gibi hemen hemen tüm özel bankalarda açılabiliyor.

        KONUT HESABI DEVLET DESTEĞİ HİBE PARA ALMA ŞARTLARI NELER?

        Konut hesabı sadece Türk Lirası para cinsinden açılabilmekte olup isteyen kişiler vadeli isteyen kişiler ise vadesiz olarak açabilmektedir.

        Konut hesabı için ilk açılış tarihinde bir kerelik o sene için açıklanan üst limit üzerinden toplu para ödemesi yapılabilmektedir. Yani hesaba bir seferlik sadece açılışta toplu para yatırılmaktadır.

        Konut hesabı devlet desteği hibe para alınması için aylık ya da 3 aylık dönemler halinde mutlaka düzenli para yatırılarak hesapta tasarruf edilmesi şarttır.

        Birden fazla konut hesabı ya da ortak konut hesabı açılması yasaktır.

        12 aylık dönem içerisinde konut hesabından sadece iki defa para çekilmesine izin verilir.

            Kişinin Türk vatandaşı olması şarttır.

            Konut hesabı açan kişinin 7 Nisan 2015 tarihi itibari ile kendi adlarına bir taşınmaz kaydı bulunmaması şartı vardır.

            Hesaptan hibe para alınması için mutlaka en az 36 ay boyunca düzenli para birikimi yapılması şarttır.

            Bu şartları taşıyan kişiler hesaplarında biriktirmiş oldukları para tutarı üzerinden yukarıda belirtilen miktarlarda ev sahibi olmaları halinde devlet desteği ile hibe para ödemesi yapılmaktadır.
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            Haberler Ekonomi İlk kez ev almak isteyenlere devlet binlerce TL geri ödemesiz para veriyor! Satın alınan evin 31 bin 149,18 TL'sini devlet ödeyecek