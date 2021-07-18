Hesabınıza hemen yatıyor! Aylık 2500 TL maaş alanlara tek seferde 1600 TL! SGK, SSK ve Bağkur'lu olan vatandaşlar için...

Akbank promosyon ödemesi

Akbank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 850 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 1050 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1250 TL ödeme yapılacak.

Vakıfbank

Vakıfbank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak.