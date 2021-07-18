Hesabınıza hemen yatıyor! Aylık 2500 TL maaş alanlara tek seferde 1600 TL! SGK, SSK ve Bağkur'lu olan vatandaşlar için...

Emeklilere özel promosyon kampanyalarında Temmuz 2021 yarıyılında daha yüksek meblağlı ödemeler amacıyla bankalardan ilanlar yayımlanıyor. Hali hazırda emekli ücretini hangi bankadan alacağına karar verememiş emekli şahıslar amacıyla duyuru oluşturulan yeni teklifleri inceledik. Aşinayı üzere emekli vatandaşlara ücretlerini bir bankaya taşımaları gidişatında promosyon ödemesi yapılıyor. 2020 yılında meblağları güncellenen promosyon ödemelerinde, 2021 yılı kampanyaları daha cazip duruma geliyor. Emekli maaşını rastgele bir bankadan alan müşterilere, bankalar kendi kampanyaları dahilinde bir ödeme yaparlar.
KİMLER PROMOSYON ÖDEMESİ ALABİLİR?
Bankalara şu ana kadar taahhüt vermeyenler, taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar promosyon ücretlerine 2021 zammı gelip gelmediğini öğrenmek istiyorlar. Bunun için çok sayıda araştırma yapılırken merakla beklenen açıklamalar bankalar tarafından ardı ardına geldi.
Emekli maaş miktarlarına göre 500 TL, 625 TL ve 750 TL olarak ödenen promosyon ödemelerini herhangi bir ek şart talep etmeden 1.600 TL'ye kadar yükselten bankalar bulunuyor. Ayrıca kampanyalarla beraber emekli promosyanları yine bazı bankalarda 2.550 TL'ye kadar çıkabiliyor.
İş bankası promosyon ödemesi
İş bankası tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 750 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 875 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1000 TL ödeme yapılacak.