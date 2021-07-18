Bayram ettirecek! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! En az 424 lira ek ödeme müjdesi geldi! Bir sonraki maaşla yatıyor

Ekonomide çarkların dönmeye devam etmesi amacıyla birtakım sektörlerde işçilerin gece, gündüz ve tatil demeden çalışması gerekiyor. Bu kapsamda 4.5 günlük Kurban Bayramı'nda da birtakım işçiler çalışmaya devam edecek. Yasalar bu fedakarlığa karşı işçilere mühim haklar sağlıyor. Bunlardan en muhimi çift yevmiye... Bireysel iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde genel tatil günlerinde çalışanlara 'üç günlük ücret ödeneceğine' dair hüküm olanlara, bayramda çalıştıklarında; bir iş karşılığı olmaksızın 1 günlük, çalışması karşılığında da 2 günlük olmak üzere 3 günlük ücreti tutarında ödeme yapılır.
ASGARİ ÜCRETLİYE 424 LİRA
İşveren, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmasa da işçilerin ücretini tam ödüyor. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret (çift yevmiye) ödenmesi gerekiyor. Asgari ücretli bir işçiye 2021 yılı için günlük brüt 119.25 lira, net olarak ise 94.20 lira (aylık 2 bin 825 lira) ücret ödenmesi gerekiyor. 4.5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan asgari ücretli işçiye, normal ücretine ilave olarak 424 lira ücret ödenecek. Aynı işçi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de çalıştıysa 94.20 lira daha ilave ücret alacak. Toplam ek ücret 518 lirayı bulacak.
SÖZLEŞMEDE VARSA SÜRE ARTAR
Bireysel iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde genel tatil günlerinde çalışanlara 'üç günlük ücret ödeneceğine' dair hüküm olanlara, bayramda çalıştıklarında; bir iş karşılığı olmaksızın 1 günlük, çalışması karşılığında da 2 günlük olmak üzere 3 günlük ücreti tutarında ödeme yapılır. Bu durumda da örneğin günlük ücret 150 liraysa bayramda çalışılan her bir gün için 450 liralık ücret verilmesi gerekir. Bazı işçiler bu nedenle, 1 gün için 3 yevmiye aldığını belirtebiliyor. Ama genel uygulama 1 güne karşılık çift yevmiyedir.