Bayram ettirecek! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! En az 424 lira ek ödeme müjdesi geldi! Bir sonraki maaşla yatıyor

BAYRAM MESAİSİ NEDİR?

Genel tatil günü olarak değerlendirilen bayramlarda belirli işyerleri ve çalışanların iş devamlılığını sağlaması gerekebiliyor. Çalışanların iş sorumluluklarını sürdürdüğü bu süreç bayram mesaisi olarak tanımlanıyor. Resmi olarak da tatil olan bayramlarda mesai çalışanlar ve işyeri arasındaki iş sözleşmesine bağlı olarak yapılabiliyor.

Herkes gibi çalışanlarınızın da bayramda aileleriyle vakit geçirmek, tatil yapmak isteyebilir. Bayram mesaisi yapan çalışanlarınızın belirli haklarının sağlanması önemlidir. Bunun için, bayramda tatilinde mesai yapan çalışanlara aylık maaşlarına ek olarak bir mesai ücreti ödenir. Bayram mesaisi için özel bir ücretlendirme ile kendilerine ayırabilecekleri zamanı iş devamlılığı için değerlendiren çalışanlarınızın hakları sağlanır.