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    • Ekonomi
    • 18.07.2021 11:39
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    • 18.07.2021 11:39
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    Bayram ettirecek! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! En az 424 lira ek ödeme müjdesi geldi! Bir sonraki maaşla yatıyor

    Kurban Bayramı’nda 4.5 gün genel tatil günü var. Yarın yarım günlük Arife tatiliyle başlayacak bu vakit 23 Temmuz’da sona erecek. Birçok kurum bu zamanlarda çalışmaya ara verse de sanayide, turizmde, imalatta, tarımda ve daha çoğu sektörde tatil döneminde çalışmalar devam edecek. Hem de market, bakkal, kuruyemişçi, fırınlar da vatandaşın greksinimlerini karşılamak amacıyla gece gündüz hizmet verecek. Yani yüz binlerce şahıs bayramda da çalışacak. Peki bayram demeden çalışan bu işçilerin hakları neler? Genel tatil günü olarak değerlendirilen bayramlarda belirli işyerleri ve çalışanların iş devamlılığını sağlaması gerekebiliyor.

    takvim.com.tr
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! En az 424 lira ek ödeme müjdesi geldi!

    Ekonomide çarkların dönmeye devam etmesi amacıyla birtakım sektörlerde işçilerin gece, gündüz ve tatil demeden çalışması gerekiyor. Bu kapsamda 4.5 günlük Kurban Bayramı'nda da birtakım işçiler çalışmaya devam edecek. Yasalar bu fedakarlığa karşı işçilere mühim haklar sağlıyor. Bunlardan en muhimi çift yevmiye... Bireysel iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde genel tatil günlerinde çalışanlara 'üç günlük ücret ödeneceğine' dair hüküm olanlara, bayramda çalıştıklarında; bir iş karşılığı olmaksızın 1 günlük, çalışması karşılığında da 2 günlük olmak üzere 3 günlük ücreti tutarında ödeme yapılır.


    ASGARİ ÜCRETLİYE 424 LİRA

    İşveren, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmasa da işçilerin ücretini tam ödüyor. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret (çift yevmiye) ödenmesi gerekiyor. Asgari ücretli bir işçiye 2021 yılı için günlük brüt 119.25 lira, net olarak ise 94.20 lira (aylık 2 bin 825 lira) ücret ödenmesi gerekiyor. 4.5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan asgari ücretli işçiye, normal ücretine ilave olarak 424 lira ücret ödenecek. Aynı işçi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de çalıştıysa 94.20 lira daha ilave ücret alacak. Toplam ek ücret 518 lirayı bulacak.

    SÖZLEŞMEDE VARSA SÜRE ARTAR

    Bireysel iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde genel tatil günlerinde çalışanlara 'üç günlük ücret ödeneceğine' dair hüküm olanlara, bayramda çalıştıklarında; bir iş karşılığı olmaksızın 1 günlük, çalışması karşılığında da 2 günlük olmak üzere 3 günlük ücreti tutarında ödeme yapılır. Bu durumda da örneğin günlük ücret 150 liraysa bayramda çalışılan her bir gün için 450 liralık ücret verilmesi gerekir. Bazı işçiler bu nedenle, 1 gün için 3 yevmiye aldığını belirtebiliyor. Ama genel uygulama 1 güne karşılık çift yevmiyedir.

        BİR SONRAKİ MAAŞLA YATAR

        Bayramlarda yapılan çalışmaların karşılığının bir sonraki ücret ile birlikte ödenmesi gerekiyor. Bayramda çalışan işçiye ücret yerine izin verilemez. Bu çalışmanın karşılığının para olarak yatırılması gerekiyor. Yani işveren işçiye 'bayramda çalıştığın günleri daha sonra izin olarak kullanırsın' diyemez. Çünkü bu durum mevzuata aykırı. İşveren izin konusunu sadece fazla mesai yapan işçisine önerebilir. Bayramdaki çalışmalar fazla mesai olarak kabul edilemez. İşveren, bayram çalışmasını sonra izin olarak kullandırsa bile yine çalışana çift yevmiye ödemek zorunda.

        BAYRAM MESAİSİ NEDİR?

        Genel tatil günü olarak değerlendirilen bayramlarda belirli işyerleri ve çalışanların iş devamlılığını sağlaması gerekebiliyor. Çalışanların iş sorumluluklarını sürdürdüğü bu süreç bayram mesaisi olarak tanımlanıyor. Resmi olarak da tatil olan bayramlarda mesai çalışanlar ve işyeri arasındaki iş sözleşmesine bağlı olarak yapılabiliyor.

        Herkes gibi çalışanlarınızın da bayramda aileleriyle vakit geçirmek, tatil yapmak isteyebilir. Bayram mesaisi yapan çalışanlarınızın belirli haklarının sağlanması önemlidir. Bunun için, bayramda tatilinde mesai yapan çalışanlara aylık maaşlarına ek olarak bir mesai ücreti ödenir. Bayram mesaisi için özel bir ücretlendirme ile kendilerine ayırabilecekleri zamanı iş devamlılığı için değerlendiren çalışanlarınızın hakları sağlanır.
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