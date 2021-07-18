Araba almak isteyenler kına yakacak! Volkswagen Passat'ı 150.000 TL’ye satın alabilirsiniz! Bu otomobiller yarı fiyatına satılıyor

Kullanılmış araba satın alırken süregelen olarak sarfedilen yöntemlerden biri, borçları karşılığında ödenmemiş vasıtaları satın almaktır. Bankalar, müşterileri destekleyerek teminat istemektedir. Bu sigortalar vasıtaları ya da konutları kapsayabilir. İpotekli vasıta sahiplerinin borçlarını ödeyememesi halinde vasıtalar icra amacıyla haczediliyor. Bankalar ise haciz yolu ile satın aldıkları vasıtalardan ideal fiyata kurtuluyor
Volkswagen Passat'ı 150.000 TL'ye satın alabilirsiniz!
Volkswagen Passat araç için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
28 TH 440 VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 TSI BMT 122 COMFORTLINE 2012MODEL, MANUEL, BENZİNLİ,2 adet kaza kaydı vardır. 02.02.2015 tarihinde 4.001.75.-TL, 19.10.2012 tarihinde 1.570.10.-TL hasar almıştır. Anahtarı mevcuttur ancak akü bitik olduğu için çalıştırılamamıştır ve motor sesi dinlenememiştir. Aracın üzerinde boya kabarmaları vardır. Sağ ön kapı,sol arka kapı,sağ arka çamurluk, sol arka çamurluk, sol arka kapı, ön tampon, arka tampon, sağ ön çamurluk, sol ön çamurluk, tavan sacı,sol ayna kabı ,bagaj kapağı kısmında onarım boya hasarı vardır. Sol arka jant diğerlerinden farklıdır. Km bilgisi görülememiş. Döşemeleri kirli, lastikleri yıpranmıştır.Stepnesi görülememiştir. Kaput açılamadığından eksik parça var mı görülememiştir. Ön cam ve diğer camları sağlamdır.