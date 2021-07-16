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    • Ekonomi
    • 16.07.2021 10:24
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    • 16.07.2021 10:31
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    Ziraat Bankası mobil neden açılmıyor, neden hata veriyor? Ziraat uygulama giriş sorunu mu var? Ziraat mobil çöktü mü?

    Sabah saatleriyle birlikte Ziraat Bankası müşterileri mobil uygulamada ve internet bankacılığında problem yaşandığını belirtiyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından sorunun neden kaynakladığı sık sık araştırmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası mobil neden açılmıyor, neden hata veriyor? Ziraat uygulama giriş sorunu mu var? Ziraat mobil çöktü mü? Giriş hata problemi nedir? İşte merak edilenler...

    Ziraat Bankası mobil neden açılmıyor?

    Ziraat Bankası mobil uygulamasını kullanan kişiler bazı erişim sorunları olduğunu belirtiyor. Bazı işlemlerini halletmek isteyen kişiler programa giriş yapamadığını söylüyor. Peki, Ziraat Bankası mobil neden açılmıyor? Ziraat uygulama giriş sorunu mu var? Ziraat mobil çöktü mü? İşte giriş hata problemi hakkında bilgiler...

    ZİRAAT MOBİL UYGULAMA NEDEN AÇILMIYOR?

    Sunucularda bir süreliğine sorun yaşandığı kullanıcılar tarafından belirtilirken bankadan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

    İşte merak edilen son gelişmeler;

    ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ NASIL ULAŞILIR?

    444 00 00 - 0850 220 00 00 Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi ile zamana ve mekana bağlı kalmadan bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat telefon ile gerçekleştirebilirsiniz.

    Müşteri İletişim Merkezimizden finansal işlemlerinizi yapabilmeniz için Telefon Bankacılığı müşterisi olmanız gerekmektedir. Bu hizmetten yararlanmak için en yakın şubeden başvuruda bulunabilirsiniz.

    Bireysel İnternet Bankacılığı hizmetimizi kullanıyorsanız, başvurunuzu İnternet şubesinden de kolaylıkla yapabilirsiniz.

        MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ'NDEN HANGİ İŞLEMLERİ YAPABİLİRİM?

        Hesap İşlemleri

        Vadesiz Hesap Açma / Kapama
        Bakiye ve Hesap Hareketleri
        Para Transferleri

        Virman
        Havale
        EFT
        Düzenli Havale / EFT Talimatı
        Cebe Para Transferi
        Yatırım İşlemleri

        Döviz Alış / Satış
        Yatırım Fonu Alış / Satış
        Hazine Bonosu - Devlet Tahvili Alış / Satış
        Eurobond Alış /Satış
        Altın Alış / Satış
        Repo
        Kart İşlemleri

        Kredi Kartı Ekstre ve Borç Bilgileri
        Kayıp Çalıntı Kart Bildirimleri
        Kart Yenileme İşlemleri
        Hesap Kesim Tarihi Değişikliği
        E-mail ile Ekstre Gönderme / E-ekstre Talimatı Alma
        Sonradan Taksitlendirme
        Nakit Avans – Taksitli Nakit Avans İşlemleri
        Borç Ödeme/ Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri
        İşlem Kısıtı Ekleme / Kaldırma
        Bankkart Taksit İşlemleri
        Kart Özellikleri Öğrenme ve Başvurma
        Kart Akıbeti Öğrenme
        Diğer bilgi Alma / Güncelleme İşlemleri
        OGS / HGS İşlemleri

        Bakiye ve Geçiş Bilgileri
        Talimat İşlemleri
        Bakiye Yükleme
        Ekstre Alma
        Şifre İşlemleri

        Kart Şifresi
        İnternet ve Mobil Bankacılık Şifresi
        Telefon Bankacılığı Şifresi
        Ödemeler

        Fatura Ödeme
        GSM TL Yükleme
        Vergi Ödemeleri
        SGK Prim Ödemeleri
        Trafik Cezası
        Üniversite ve Harç Ödemeleri
        Bağış İşlemleri
        Otomatik Ödeme Talimatı İşlemleri
        İnternet Bankacılığı Destek Hizmetleri

            Giriş Tercih Değişikliği
            Limit ve Erişim Bilgileri Güncelleme
            OTP İşlemleri
            Teknik Destek
            Başvuru ve Başvuru Sonucu Takip

            Kredi Kartı Başvurusu
            Kredi Başvurusu
            Kredili Mevduat Hesabı Başvurusu
            Ek Kart Başvurusu
            Kredi Kartı Limit Artış Başvurusu
            OGS Başvurusu
            Bilgi Alma

            Kart Ürün Özellikleri
            Döviz Kurları
            Vadeli Faiz Oranları
            Repo Oranları
            Bireysel Kredi Faiz Oranları
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            Haberler Ekonomi Ziraat Bankası mobil neden açılmıyor, neden hata veriyor? Ziraat uygulama giriş sorunu mu var? Ziraat mobil çöktü mü?