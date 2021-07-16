Ziraat Bankası mobil neden açılmıyor, neden hata veriyor? Ziraat uygulama giriş sorunu mu var? Ziraat mobil çöktü mü?

Ziraat Bankası mobil uygulamasını kullanan kişiler bazı erişim sorunları olduğunu belirtiyor. Bazı işlemlerini halletmek isteyen kişiler programa giriş yapamadığını söylüyor. Peki, Ziraat Bankası mobil neden açılmıyor? Ziraat uygulama giriş sorunu mu var? Ziraat mobil çöktü mü? İşte giriş hata problemi hakkında bilgiler...

ZİRAAT MOBİL UYGULAMA NEDEN AÇILMIYOR?

Sunucularda bir süreliğine sorun yaşandığı kullanıcılar tarafından belirtilirken bankadan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

İşte merak edilen son gelişmeler;