Binlerce lira indirim! Fiat, Toyota, Renault, Pejo, Citroen Temmuz ayı kampanyası! Honda CR-V % 0,99 faiz oranı ile 12 ay vadeli...

HONDA

Kampanya 02 -30 Temmuz 2021 tarihleri arasında ve CR-V model sıfır araçlar için geçerlidir.

Kampanya kapsamında kullanılabilecek krediler, bireysel Türk Lirası taksitli oto kredisidir.

Kampanya kapsamında Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için %70 , Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %50 , Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %30, Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %20, Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için %0 olarak kredilendirilme yapılabilmektedir. Kredi oranının belirlenmesinde aracın Nihai fatura değeri dikkate alınacaktır.

Bireysel müşterilere kullandırılacak 150.000 TL kredi için aylık % 0,99 faiz oranı ile 12 ay vadeli eşit taksit ödemeli kredi için, Tahsis ücreti 787,50 TL, toplam geri ödeme tutarı 161.833,73 TL olmaktadır. Kredinin yıllık maliyet oranı %16,37'dir.

Kampanya kapsamında hayat sigortası zorunluluğu bulunmadığından toplam maliyete dahil edilmemiştir. Aylık ve yıllık maliyete kasko dahil edilmemiştir.

Kredi kullanımı finans kuruluşunun onayına bağlıdır. Finansal kuruluşunun, kredi koşullarında, kampanyada ve faiz oranlarında değişiklik hakkı saklıdır.