Binlerce lira indirim! Fiat, Toyota, Renault, Pejo, Citroen Temmuz ayı kampanyası! Honda CR-V % 0,99 faiz oranı ile 12 ay vadeli...

Pandemi ardından otomobil firmaları büyük güçlükler yaşarken ellerindeki stokları eritmek amacıyla resmen indirim yarışına girdiler. Sıfır vasıtada birtakım modellerde 70 bin TL'ye varan indirimler ve daha pek çok kampanya yayınlayan otomobil firmalarını sizler amacıyla listeledik. Araba alabilmek isteyenler amacıyla şirketler kampanya duyurularında bulunmaya devam ediyorlar. Son olarak Honda resmi internet sayfası üzerinden bildirimde bulundu. Yapılan yazılı bildirimde, CR-V sıfır arabaların Temmuz sonuna kadar kampanyalı satılacağı bildirildi.
Honda CR-V sıfır arabalar Temmuz sonuna kadar kampanyalı satılacak!
Araba almak isteyenler için şirketler kampanya duyurularında bulunmaya devam ediyorlar. Son olarak Honda resmi internet sayfası üzerinden açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, CR-V sıfır arabaların Temmuz sonuna kadar kampanyalı satılacağı bildirildi.
Honda arabalar için açıklama yapıldı. Buna göre şirket 30 Temmuz tarihine kadar CR-V model sıfır araçlar için kampanya uygulayacak. Araba almak isteyenler 150.000 TL kredi için aylık % 0,99 faiz oranı ile 12 ay vadeli eşit taksit ödemeli krediden faydalanabilecekler.
FIAT
Fiat 5ooL 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle satışa sunulurken, 2020 model Fiat 5ooX ise 69.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla alıcılarını bekliyor. Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle, Fiat Panda ise 139.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
PEUGEOT
Tüm Peugeot, modellerinde geçerli 12 ay boyunca sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor. Kampanya kapsamında, B-SUV'un lideri Peugeot, SUV 2008'e, 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı imkanıyla sahip olunabiliyor. Black Pack seçeneği ile dikkat çeken yeni Peugeot SUV 3008'de ve 7 kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1,5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'de ise 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor. Yeni Peugeot 208, 16 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 seçenekleriyle dikkatleri çekiyor. Peugeot 208'de fiyatlar 199 bin TL'den başlıyor. Peugeot 508 ise 90 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.