15 Temmuz son dakika sigaraya zam var mı? Sigara zammı geldi mi? TEKEL yeni sigara fiyat listesi! Kent, Camel, Winston...

Sigara zammı olacak mı? 15 Temmuz sigaraya zam var mı? TEKEL yeni güncel sigara fiyat listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sigaraya zam olup olmadığı merak ediliyor. 5 Temmuz sigara zammı olacak mı sorusuna marketlerde yanıt aranıyor. Sigaraya son olarak geçtiğimiz yıl yapılan büyük zammın ardından, paket başına 2-3 TL zam gelmişti. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre kolalı gazozlardan alınan ÖTV oranı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı. Purodan alınan ÖTV yüzde 40'tan yüzde 80'e çıktı. Paket sigaraların ÖTV oranları değiştirilmedi.
TÜTÜN YERİNE GEÇEN MADDELERDEN YAPILMIŞ ÜRÜNLERE ÖTV ARTIŞI
Ayrıca, karara göre, tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.
Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40'a düşürülürken sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.