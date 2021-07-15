15 Temmuz son dakika sigaraya zam var mı? Sigara zammı geldi mi? TEKEL yeni sigara fiyat listesi! Kent, Camel, Winston...

Sigara zammı olacak mı? 15 Temmuz sigaraya zam var mı? TEKEL yeni güncel sigara fiyat listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sigaraya zam olup olmadığı merak ediliyor. 5 Temmuz sigara zammı olacak mı sorusuna marketlerde yanıt aranıyor. Sigaraya son olarak geçtiğimiz yıl yapılan büyük zammın ardından, paket başına 2-3 TL zam gelmişti. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre kolalı gazozlardan alınan ÖTV oranı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı. Purodan alınan ÖTV yüzde 40'tan yüzde 80'e çıktı. Paket sigaraların ÖTV oranları değiştirilmedi.