Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı bayramda ödenecek mi 2021?

Kurban Bayramı 1100 TL pandemi parası ne zaman yatacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Vatandaşlar Kurban Bayramı'na çok az bir süre kala salgın sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere verilen pandemi destek parası hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? Bayramda pandemi destek parası ödenecek mi? İşte detaylar!
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLETTEN NASIL YAPILIR?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık.
Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi.
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları yapanlar için..
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.