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    • Ekonomi
    • 14.07.2021 15:24
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    • 14.07.2021 15:24
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    Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı bayramda ödenecek mi 2021?

    Kurban Bayramı'nda pandemi parası yatacak mı? Sorusu gündemde meraqk edilen konular arasında yer aldı. Koronavirüs nedeniyle maddi açıdan sıkıntı yaşayan kişilere hükümet kanadından nakti yardım desteği sağlanıyor. Bu bağlamda Kurban Bayramı'na az bir süre kala vatandaşlar pandemi destek yardımlarının yatacağı tarihi merak edip araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak 2021? Bayramda pandemi destek parası ödenecek mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak 2021?

    Kurban Bayramı 1100 TL pandemi parası ne zaman yatacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Vatandaşlar Kurban Bayramı'na çok az bir süre kala salgın sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere verilen pandemi destek parası hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Kurban Bayramı pandemi parası ne zaman yatacak? Bayramda pandemi destek parası ödenecek mi? İşte detaylar!

    SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLETTEN NASIL YAPILIR?

    Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık.

    Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi.

    E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları yapanlar için..

    TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

    0- Pazartesi

    2-Salı

    4-Çarşamba

    6-Perşembe

    8- Cuma

    günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

    Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

        1100 TL'LİK SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

        Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

        Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

        Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

        Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

        Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

        5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

        5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

        İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

        İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.

        SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Sosyal yardımlaşma başvuru sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında yine e-devlet sayfasından "Başvurular Listesi" ekranına tıklayarak 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucunuzu öğrenebileceksiniz
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