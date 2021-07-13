Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası, Haziran ayında faizleri sabit tutma kararı aldıktan sonra, gözler Temmuz ayı için alınacak karara çevrildi. Faiz kararına ilişkin beklenti anketi de yayınlandı. Ekonomistler takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19'da sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistler takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını bekliyor.
UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ!
Ekonomistler ve stratejistler, enflasyondaki yükseliş eğilimine dikkati çekerek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizlerde değişikliğe gitmeyerek sıkı ve temkinli duruşuna devam etmesini öngörüyor.
Garanti BBVA Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası'(nın Temmuz ayı Para Politikası toplantısından beklentilerinin politika faizinin yüzde 19 olarak korunması yönünde olduğunu belirtti.
Bununla beraber, karar metninde global risklere, artan maliyet unsurlarına ve son yapılan zamlara dikkatin çekilebileceğini ifade eden Mert, dolayısıyla, enflasyon konusunda daha kaygılı bir duruş sergilenebileceğini aktardı.
Mert, "Nitekim, büyük veri göstergelerimizden ve diğer yüksek frekanslı verilerden gözlemlediğimiz kadarıyla, ekonomide tekrar açılmanın etkisiyle iç talepte beklenen yavaşlama henüz çok net olmayabilir." dedi.