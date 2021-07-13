Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ!

Ekonomistler ve stratejistler, enflasyondaki yükseliş eğilimine dikkati çekerek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizlerde değişikliğe gitmeyerek sıkı ve temkinli duruşuna devam etmesini öngörüyor.

Garanti BBVA Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası'(nın Temmuz ayı Para Politikası toplantısından beklentilerinin politika faizinin yüzde 19 olarak korunması yönünde olduğunu belirtti.

Bununla beraber, karar metninde global risklere, artan maliyet unsurlarına ve son yapılan zamlara dikkatin çekilebileceğini ifade eden Mert, dolayısıyla, enflasyon konusunda daha kaygılı bir duruş sergilenebileceğini aktardı.

Mert, "Nitekim, büyük veri göstergelerimizden ve diğer yüksek frekanslı verilerden gözlemlediğimiz kadarıyla, ekonomide tekrar açılmanın etkisiyle iç talepte beklenen yavaşlama henüz çok net olmayabilir." dedi.