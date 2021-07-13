MEB ÖSYM görevli ücretleri ne kadar 2021? KPSS, ALES, LGS, YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar oldu?

Sınav dönemi sürecinde görev yapacak olan kişiler gözetmen ücretlerini araştırmaya başladı. ÖSYM ve MEB tarafından yapılan sınavlarda görevlilere belirli bir ücret ödenmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle MEB ve ÖSYM sınavlarında görev alan öğretmenlere verilecek ücretler belirleniyor. Peki, 2021 ÖSYM, MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!