MEB ÖSYM görevli ücretleri ne kadar 2021? KPSS, ALES, LGS, YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar oldu?

Sınav dönemi sürecinde görev yapacak olan kişiler gözetmen ücretlerini araştırmaya başladı. ÖSYM ve MEB tarafından yapılan sınavlarda görevlilere belirli bir ücret ödenmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle MEB ve ÖSYM sınavlarında görev alan öğretmenlere verilecek ücretler belirleniyor. Peki, 2021 ÖSYM, MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
2021 ÖSYM, MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
2021 ÖSYM sınav ücretleri YKS, ALES, DGS ve diğer tüm ÖSYM sınavlarında 2021 yılında görevli ücret tutarları ve Ocak-Haziran ayları arasında olan Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) sınavlarında görevli olacakların ücretleri şu şekildedir;
2020 MEB Sınavlarında Bina Sınav Komisyonu Başkanı Ücreti
264,40 TL
2020 MEB Sınavlarında Bina Komisyon Üyesi Ücreti
237,47 TL
2020 MEB Sınavlarında Salon Başkanı Ücreti
230,48 TL
2020 MEB Sınavlarında Cezaevi Gözetmen Ücreti
223,50 TL
2020 MEB Sınavlarında Yedek Gözetmen Ücreti
167,63 TL
2020 MEB Sınavlarında Yardımcı Engelli Gözetmen Ücreti
279,34 TL
2020 MEB Sınavlarında Gözetmen Ücreti
223,50 TL
2020 MEB Sınavlarında E-Sınav Uygulama Sorumlusu Ücreti
209,54 TL
2020 MEB Sınavlarında E-Sınav Salon Başkanı Ücreti
181,60 TL
2020 MEB Sınavlarında E-Sınav Salon Gözetmeni Ücreti
167,62 TL