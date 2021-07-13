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    • Ekonomi
    • 13.07.2021 17:44
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    • 13.07.2021 17:44
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    MEB ÖSYM görevli ücretleri ne kadar 2021? KPSS, ALES, LGS, YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar oldu?

    2021 MEB-ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? Sorusu gündemde merak edilen konular arasıdna yer aldı. Sınav dönemi sürecinde görev yapacak olan kişiler gözetmen ücretlerini araştırmaya başladı. Bilindiği üzere, ÖSYM ve MEB tarafından yapılan sınavlarda görevlilere belirli bir ücret ödenmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle MEB ve ÖSYM sınavlarında görev alan öğretmenlere verilecek ücretler belirleniyor. Peki, 2021 ÖSYM, MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    MEB ÖSYM görevli ücretleri ne kadar 2021?

    Sınav dönemi sürecinde görev yapacak olan kişiler gözetmen ücretlerini araştırmaya başladı. ÖSYM ve MEB tarafından yapılan sınavlarda görevlilere belirli bir ücret ödenmektedir. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle MEB ve ÖSYM sınavlarında görev alan öğretmenlere verilecek ücretler belirleniyor. Peki, 2021 ÖSYM, MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    2021 ÖSYM, MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

    2021 ÖSYM sınav ücretleri YKS, ALES, DGS ve diğer tüm ÖSYM sınavlarında 2021 yılında görevli ücret tutarları ve Ocak-Haziran ayları arasında olan Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) sınavlarında görevli olacakların ücretleri şu şekildedir;

    2020 MEB Sınavlarında Bina Sınav Komisyonu Başkanı Ücreti
    264,40 TL

    2020 MEB Sınavlarında Bina Komisyon Üyesi Ücreti
    237,47 TL

    2020 MEB Sınavlarında Salon Başkanı Ücreti
    230,48 TL

    2020 MEB Sınavlarında Cezaevi Gözetmen Ücreti
    223,50 TL

    2020 MEB Sınavlarında Yedek Gözetmen Ücreti
    167,63 TL

    2020 MEB Sınavlarında Yardımcı Engelli Gözetmen Ücreti
    279,34 TL

    2020 MEB Sınavlarında Gözetmen Ücreti
    223,50 TL

    2020 MEB Sınavlarında E-Sınav Uygulama Sorumlusu Ücreti
    209,54 TL

    2020 MEB Sınavlarında E-Sınav Salon Başkanı Ücreti
    181,60 TL

    2020 MEB Sınavlarında E-Sınav Salon Gözetmeni Ücreti
    167,62 TL

        SINAV GÖZETMENİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

        Sınav başlama saatinden en az 1 saat 30 dakika önce sınavın yapılacağı binada hazır bulunurlar.

        Gözetmenler, Bina Sınav Sorumlusundan görevli olduğu salonu öğrendikten sonra salona gidip adayların sınav salonuna alınma işlemlerini başlatacaklardır.

        Gözetmenler, görevli olduğu salonda Salon Başkanının verdiği görevleri yerine getirip her konuda eşgüdüm halinde çalışarak sınavın kurallarına uygun biçimde yürütülmesinden sorumludurlar.

        Yedek görevliler, adayların sınav binasına alınma işlemleri sürecinde bina girişinde görev yaparlar.

        Adayların kimlik kontrollerini yaparak sınav binasına giriş işlemleri tamamlandıktan sonra Bina Sınav Sorumlusunun vereceği diğer görevleri yerine getirirler.

        ÖSYM SINAV GÖREVİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        2021 yılında düzenlenecek YÖKDİL, KPSS, DGS, ALES ve diğer sınavlarda görev yapmak isteyen öğretmen ve kamu personelleri başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir. ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemine e-devlet şifresiyle giriş yaparak kayıt olan adaylar buradan görev başvurusunda bulunabilir.
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        Haberler Ekonomi MEB ÖSYM görevli ücretleri ne kadar 2021? KPSS, ALES, LGS, YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar oldu?