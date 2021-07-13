EYT son dakika: 2021 EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi çıkacak mı, Meclis'te ne zaman, hangi tarihte görüşülecek?

EYT son dakika: Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı EYT yasasına çevrilmiş durumda. Türkiye'de son yılların en çok tartışma konularından birisi olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu için çözüm bekleniyor. Yaklaşık 5 milyon EYT'li vatandaş emekli olabilecekler mi? 2021'de EYT düzenlemesi çıkacak mı? EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu.
EYT SON DAKİKA BUGÜN YENİ GELİŞME VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT konusunda atacağı adımlar milyonlarca EYT'li tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak şu ana kadar Bakan Vedat Bilgin'den net bir EYT açıklaması gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
2021 EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
EYT'liler 2021'de EYT tertip etmesinin TBMM'de çıkmasını bekliyorlar. EYT tertip etmesinin yapılması vaziyetinde prim gün rakamı ve öteki koşulları yerine getiren ve yalnızca yaş koşulunu takılan kişiler emekli edilecekler.