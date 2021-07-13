EYT son dakika: 2021 EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi çıkacak mı, Meclis'te ne zaman, hangi tarihte görüşülecek?

EYT son dakika: Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı EYT yasasına çevrilmiş durumda. Türkiye'de son yılların en çok tartışma konularından birisi olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu için çözüm bekleniyor. Yaklaşık 5 milyon EYT'li vatandaş emekli olabilecekler mi? 2021'de EYT düzenlemesi çıkacak mı? EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu.