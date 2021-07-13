4D'li taşeron işçi son dakika: 4/D'li işçi toplu sözleşme hükümetin seyyanen zam ve ücret artışı teklifi! Taşerona müjde üstüne müjde!

Buna göre ilk 6 ay yüzde 9 ikinci ay ise yüzde 5 + enflasyon yüzde 5'i geçerse aşan kısmın tamamı uygulanmış olacak. Türk-İş, zam teklifiyle ilgili yapmış olduğu bir değerlendirmede "Hükümetin sunduğu rakam beklentimizin çok altında görünüyor" düşüncesini belirtti. Türk-İş ve Hak-İş, daha önce kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi talebinde bulunmuştu.

İşçi tarafını taleplerinin ekonomik boyutunu bir ay civarı değerlendirmekte olan TÜHİS, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranını beklemeye başlamıştı. Yapılacak değerlendirmede, 2021'in ilk 6 aylık enflasyon oranını da dikkate almak isteyen işveren kesimi, hazırlayacağı zam teklifini işçi tarafına sunmuş olacak. TÜHİS'in yapacağı teklifin sonrasında hareketlenecek zam pazarlığının ise Temmuz ayının ortasına doğru sonuçlanması beklenmekte.