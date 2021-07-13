4D'li taşeron işçi son dakika: 4/D'li işçi toplu sözleşme hükümetin seyyanen zam ve ücret artışı teklifi! Taşerona müjde üstüne müjde!

4D'li taşeron işçi son dakika: Taşerondan kadroya geçen sürekli işçilere müjdeli haber geliyor. Sürekli işçilere bulundukları bakanlıklarında yer değiştirme imkanı sunulacak. Böylece eş ve çocuklarından ayrı olarak başka bir şehirde çalışan kamu işçileri aileleriyle aynı ile tayin edilebilecek. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden daha fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hükümet tarafından, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini yapıldı. Kamu işçilerine yapılan zam teklifi brüt 3577- 3750 TL miktarları arasında maaş alanlara 100 TL seyyanen zam, brüt 3750 - 4000 TL arasında maaş alan kişilere ise 60 TL olarak önerildi.
MÜJDE 1
TAYİN HAKKI:
Hazırlanan düzenlemeye göre; sürekli işçilere bulundukları bakanlıklarında yer değiştirme imkanı getiriliyor. Çalışma Genel Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmaya göre, eş durumu, sağlık ve mazeret nedeniyle sürekli işçilerin çalıştıkları bakanlıklarda iller arasında yer değiştirebilecek. Böylece eş ve çocuklarından ayrı olarak başka bir şehirde çalışan kamu işçileri aileleriyle aynı ile tayin edilebilecek.
MÜJDE 2
BECAYİŞ TALEBİ:
İller arasında sürekli işçiler becayiş yolu ile yer değiştirebilecek. Yani örneğin Adana'daki bir işçi Balıkesir'e Balıkesir'deki bir işçi de Adana'ya gitmek istiyorsa bu iki işçi yer değiştirebilecek.
MÜJDE 3
DİPLOMAYA GÖRE İŞ:
Halen temizlik görevlisi olarak çalışan sürekli işçilerden üniversite mezunu olanlar sürekli işçi kadrosunda büro personeli olabilecek.