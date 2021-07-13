2021 yılı KOSGEB kadın girişimci hibe desteği: Kadın girişimcilere 50.000 TL hibe desteği alımı başvuru şartları neler?

Kadın girişimcilerimiz sadece günümüzde değil geçmişte de çok gündem olmuş ve mükemmel işler çıkarmışlardır. Günümüzde birçok banka tarafından uygun faiz oranlarında kredi imkanı sunulmaktadır. KOSGEB tarafından hiçbir şekilde geri ödemesi olmayan 50.000 TL'lik finansman sağlanmaktadır. 2021 senesinde bu tutar 60.000 TL'ye kadar çıkmıştır. Ayrıca ileri girişimci seviyesine ulaştığınızda 370.000 TL kadar hibe kredi alma şansı yakalayabilirsiniz. Bu fırsatlarla birlikte çoğu kadın girişimci hayalindeki işi kurma imkanı bulabilir.
KOSGEB kadın girişimci desteği şartları nelerdir? (2021)
Geleneksel ve ileri girişimci desteği olması fark etmiyor. Başvuruda bulunan çoğu kadın girişimcinin uyması gereken bazı şartlar vardır. Bunlar;
18 yaşından büyük T.C vatandaşı olmaları gerekiyor. Yaşın herhangi bir üst sınırı yoktur istediğiniz yaşta hayalleriniz gerçekleştirmek sizin elinizde.
Girişimcilik sertifikanızın olması gerekmektedir.
KOSGEB tarafından daha önce hibe kredi almamış olmanız gerekmektedir.
Hiçbir terör örgütü ile bağınızın olmaması lazım.
Lisans olarak bir öğrenim görmenize gerek yoktur. Okuryazar olmanız yeterlidir.
Kadın girişimci desteği nasıl alınır?
Öncelikle her girişimcinin ister kadın olsun ister erkek bir eğitime tabi tutulması gerekmektedir. Geçmişte bu eğitim bildiğim okul sıralarında gerçekleşirken şu an online olarak internet üzerinden alabilirsiniz. Şu anda örgün eğitim alan girişimcilerin girişimcilik belgeleri tam bir sene geçerliliğini korumaktadır. Ancak online olarak alacağınız girişimci sertifikanız ömür boyu geçerli olacaktır. Online eğitime uzaktan eğitimde denilmektedir. Bu eğitimi almak için varise e-devlet şifreniz ile https://lms.kosgeb.gov.tr/ web adresine giriş yapın. Bu sitede yaklaşık 10 adet eğitim videosu bulunmaktadır. Videoları izleyip testleriniz doldurun. Test sonuçlarınızın olumlu olması durumunda e- devlet üzerinden girişimcilik belgenizi alabilirsiniz.