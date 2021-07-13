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    • Ekonomi
    • 13.07.2021 12:09
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    • 13.07.2021 12:09
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    2021 yılı KOSGEB kadın girişimci hibe desteği: Kadın girişimcilere 50.000 TL hibe desteği alımı başvuru şartları neler?

    Çalışmayan ya da kendi işini kurmak isteyen kadınlara verilen hibe ve krediler sayesinde bayanlar ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmektedirler. Özellikle devlet müessese ve kuruluşları tarafından kadınlar için bu alanda pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır. 2021 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte mikro kredi olarak adlandırdığımız 10.000 TL’lik hibe krediler KOSGEB tarafından kadın girişimcilere verilmektedir. Mikro kredi sayesinde 4-5 kişilik komşu grupları bir evde bir araya gelerek çok karlı işler çıkarmışlardır. Öncelikle her girişimcinin ister kadın olsun ister erkek bir eğitime tabi tutulması gerekmektedir.

    takvim.com.tr
    Kadın girişimcilere 50.000 TL hibe desteği alımı başvuru şartları neler?

    Kadın girişimcilerimiz sadece günümüzde değil geçmişte de çok gündem olmuş ve mükemmel işler çıkarmışlardır. Günümüzde birçok banka tarafından uygun faiz oranlarında kredi imkanı sunulmaktadır. KOSGEB tarafından hiçbir şekilde geri ödemesi olmayan 50.000 TL'lik finansman sağlanmaktadır. 2021 senesinde bu tutar 60.000 TL'ye kadar çıkmıştır. Ayrıca ileri girişimci seviyesine ulaştığınızda 370.000 TL kadar hibe kredi alma şansı yakalayabilirsiniz. Bu fırsatlarla birlikte çoğu kadın girişimci hayalindeki işi kurma imkanı bulabilir.

    KOSGEB kadın girişimci desteği şartları nelerdir? (2021)

    Geleneksel ve ileri girişimci desteği olması fark etmiyor. Başvuruda bulunan çoğu kadın girişimcinin uyması gereken bazı şartlar vardır. Bunlar;

    18 yaşından büyük T.C vatandaşı olmaları gerekiyor. Yaşın herhangi bir üst sınırı yoktur istediğiniz yaşta hayalleriniz gerçekleştirmek sizin elinizde.

    Girişimcilik sertifikanızın olması gerekmektedir.

    KOSGEB tarafından daha önce hibe kredi almamış olmanız gerekmektedir.

    Hiçbir terör örgütü ile bağınızın olmaması lazım.

    Lisans olarak bir öğrenim görmenize gerek yoktur. Okuryazar olmanız yeterlidir.

    Kadın girişimci desteği nasıl alınır?

    Öncelikle her girişimcinin ister kadın olsun ister erkek bir eğitime tabi tutulması gerekmektedir. Geçmişte bu eğitim bildiğim okul sıralarında gerçekleşirken şu an online olarak internet üzerinden alabilirsiniz. Şu anda örgün eğitim alan girişimcilerin girişimcilik belgeleri tam bir sene geçerliliğini korumaktadır. Ancak online olarak alacağınız girişimci sertifikanız ömür boyu geçerli olacaktır. Online eğitime uzaktan eğitimde denilmektedir. Bu eğitimi almak için varise e-devlet şifreniz ile https://lms.kosgeb.gov.tr/ web adresine giriş yapın. Bu sitede yaklaşık 10 adet eğitim videosu bulunmaktadır. Videoları izleyip testleriniz doldurun. Test sonuçlarınızın olumlu olması durumunda e- devlet üzerinden girişimcilik belgenizi alabilirsiniz.

        Almış olduğunu geleneksel girişimcilik belgeniz ile artık işletmenizi kurabilirsiniz. Ancak KOSGEB'in hibe kredisinde yararlanacağımız için önce belgelerimiz ile birlikte KOSGEB'e kayıt yaptırmalıyız. Daha sonra KOBİ beyannamesini formunu doldurmanız gerekmektedir. Son olarak e-devlet üzerinden https://lms.kosgeb.gov.tr/ web adresinden girişimciliği geliştirme programına tıklayınız. Burada karşınıza çıkan geleneksel girişimcilik desteği başvurusunu doldurun. Bu işlemlerle birlikte KOSGEB hibe kredi desteği alabilir, hayallerinize ulaşabilirsiniz.

        Kosgeb nedir?

        Kendi işletmesini kurmak isteyen, ticaret yapmak isteyen, yeni bir iş koluna atılmak isteyen kişiler ekonomik ve eğitsel yönden desteğe ihtiyaç duymaktadır. Yeni bir işe atılmak isteyen kişilerin büyük çoğunluğunun sermaye desteğine ihtiyacı vardır. Söz konusu durumda devlet tarafından girişimcilere destek verilmesi gerekir. Bu sayede ülke kalkınması için çalışmalar mikro düzeyde başlatılmış olur. Girişimcilerin projeleri devlet tarafından hibeler veya düşük faizli krediler ile desteklenir. Ancak bunun için girişimcilerin bazı eğitimlerden başarılı olmaları ve de sertifika edinmeleri gereklidir. Kamu kuruluşu olan Kosgeb tarafından girişimcilere hibe ve kredi desteği sunulmaktadır. Bu sayede girişimcilerin ve küçük ölçekli firmaların ekonomideki etkinliği arttırılır, kalkınmaya katkıda bulunmaları sağlanarak ülkenin refah seviyesinin arttırılması hedeflenir.
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        Haberler Ekonomi 2021 yılı KOSGEB kadın girişimci hibe desteği: Kadın girişimcilere 50.000 TL hibe desteği alımı başvuru şartları neler?