Türkiye hızlı toparlanacak

Pandemi döneminde alınan önlemlerle 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi olan Türkiye uluslararası kuruluşları şaşırtmaya devam ediyor. Daha önce siyasi kararlarla Türkiye'deki ekonomik gelişmeyi görmezden gelen kuruluşlar tahminlerini revize ediyor.
ABD'li yatırım bankası JP Morgan salgın öncesi hareketlilik seviyesine en hızlı ulaşacak gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye, Singapur, Hindistan ve Brezilya'nın bulunduğunu belirtti.
İşte çark ettiren gelişmeler...
● Türkiye'nin pandeminin başından bu yana sağladığı destek 661 milyar lirayı geçti
● İMF'ye göre Türkiye'nin likit destek oranı Milli gelirinin yüzde 9.4'ü olurken G20 gelişmekte olan ülkeleri arasında lider konuma geçti.
● Türkiye 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatan iki ülkeden birisi oldu
● Normalleşmeyle talep canlandı iktisadi faaliyet hızlandı
● İhracat tarihi rekorlara imza attı
● 2021 ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme ile OECD'de birinci, dünyada ise üçüncü oldu.
● Sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı 1.5 yılın zirvesine çıktı
● Turizm canlandı turist akını başladı.
✔ Moody's, Türkiye'nin büyüme tahmini 3,5'ten 4'e çıkardı.
✔ Fitch, büyüme tahminini yüzde 3,5'ten 6,7'ye, yükseltti.
✔ S&P ise büyüme tahminini yüzde 4,5'ten 6'ya çekti.
✔ OECD, büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan 5,9'a çıkardı.
✔ Dünya Bankası, 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten 5'e çıkardı.
✔ İMF, Türk ekonomisinin 2021 yılında kaydedeceği büyümeyi yüzde 5 olarak öngörmüş, daha sonra tahminini yüzde 6'ya yükseltmişti.