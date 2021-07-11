Türkiye hızlı toparlanacak







İşte çark ettiren gelişmeler...



● Türkiye'nin pandeminin başından bu yana sağladığı destek 661 milyar lirayı geçti



● İMF'ye göre Türkiye'nin likit destek oranı Milli gelirinin yüzde 9.4'ü olurken G20 gelişmekte olan ülkeleri arasında lider konuma geçti.



● Türkiye 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatan iki ülkeden birisi oldu



● Normalleşmeyle talep canlandı iktisadi faaliyet hızlandı



● İhracat tarihi rekorlara imza attı



● 2021 ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme ile OECD'de birinci, dünyada ise üçüncü oldu.



● Sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı 1.5 yılın zirvesine çıktı



● Turizm canlandı turist akını başladı.