ANKAmall Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'En Çevreci Alışveriş Merkezi' ödülü aldı

ECE Türkiye tarafından yönetilen ANKAmall, çevre konularındaki duyarlılığı ve yenilikçi çalışmalarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 'En Çevreci Alışveriş Merkezi' ödülünü almaya hak kazandı. Elektrik enerjisi üretiminden sıfır atık projesine kadar birçok çalışma gerçekleştiren ve sürdürülebilir bir çevre hedefiyle önemli faaliyetleri hayata geçiren ANKAmall, 2016'da devreye aldıkları trijenerasyon sistemiyle elektrik üretirken, ısıtma ve soğutma da elde ediyor. Bu sistemde yerinde doğalgaz ile yerinde elektrik enerjisi üretimi sağlanıyor; elektrik enerjisi üretilirken aynı zamanda o jeneratörün egzozundan dışarıya verdiği ısı ve bloğundaki sıcaklık kullanılarak binada ısıtma suyu elde ediliyor. Klima santrallerindeki içeri üflenen hava da ısıtılıyor; böylelikle kışın büyük bir enerji tasarrufu elde ediliyor. Ortaya çıkan ısı atmosfere atılmadan suyun ısınmasında da kullanılıyor. Başkentteki ANKAmall'un geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiği Kırmızı Kış Festivali'nde kullanılan evlerden biri değerlendirilerek Atık Evi haline getirildi. Dönüştürülerek yeşile boyanan Atık Evi, çöpleri ayrıştırmak amacıyla kullanılıyor ve örnek olarak gösteriliyor. Atık Evi'nde atıklar kağıt, plastik ve cam olarak ayrıştırılıyor.