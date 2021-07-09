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    TSB rehber hazırladı: 3 milyon çocuk BES'e katılım sağlayacak

    Daha rahat bir emeklilik hayatı için herkesi BES’e davet eden Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, 18 yaş ve altının sisteme katılımıyla ilgili rehber hazırladıklarını söyledi. Benli, ‘Orta vadede 3 milyon çocuğun BES’e katılımını öngörüyoruz’ dedi...

    3 milyon çocuk BES'lenecek

    Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, ülkemizde tasarruf bilincinin genç yaşta oluşması için her fırsatı değerlendirdiklerini belirtti. Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan Benli, yeni düzenlemelerle 18 yaş altına da kapılarını açan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) ulusal tasarrufların artmasına daha çok destek olacağını söyledi.

    2021'in sigorta ve özel emeklilik sektörünün yılı olduğuna dikkat çeken Benli, "Uzun zamandır gündemde olan pek çok konu, yeni düzenlemelerle netleşti. Bizi en çok heyecanlandıranların başında ise BES'te 18 yaş sınırının kalkması geliyor. 23 milyona yakın 18 yaş altı nüfusa sahibiz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs verilerine göre nüfusumuzun yüzde 27'sini 0-17 yaş arası çocuklar oluşturuyor ki bu oranın 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görülüyor. Demografik olarak hâlâ genç, fakat yaşlanmakta olan ülkemiz için, erken yaşta tasarruf bilinci gelişmesi, birikimin artmasında en etkili unsur olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

    AİLELERE KOLAYLIK
    Küçük miktarlarla yarınlar için büyük birikimler yapılabileceğinin altını çizen Benli, şöyle konuştu:

        "Ebeveynler, aile büyükleri, çocuklarını ve torunlarını sisteme dahil edebilecekler. Artık çocuklarımızın yarınları, en güvenli limanlardan biri olarak görülen BES ile güvence altına alınabilecek. Orta vadede 18 yaş ve altı 3 milyon çocuğumuzun sisteme katılmasını öngörüyoruz. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerimiz, son gelişmeler ışığında, yeni ürünler geliştirmeye yönelik hummalı bir çalışma içindeler. Biz de TSB olarak, sigorta sektörünü büyütmek ve ürün kullanımını yaygınlaştırmak konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Hazırladığımız rehber bu süreçte ailelere yön gösterecek. Çocukların Bireysel Emeklilik Sistemine Dâhil Edilmesine İlişkin Rehber'e TSB'nin web sitesinden ulaşılabiliyor. Aileler, çocuğun kimler tarafından temsil edilebileceği, hakların kullanımı, ödemelerin kimler tarafından yapılabileceği gibi tüm sorulara burada yanıt bulabilirler."

        YAŞAM BOYU KATKI SAĞLAR


        TSB Başkanı Atilla Benli, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki üye birikimlerinin BES'e aktarımına imkan tanındığına değinerek, şöyle konuştu:

            "BES ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir paketle sunulması ise sistemden sadece emeklilikte değil, tüm yaşam boyunca istifade edilmesini mümkün kılıyor."

            FON BÜYÜKLÜĞÜ 183 MİLYARI AŞTI


            Pandemi döneminde muazzam bir başarı gösteren özel emeklilik sektörünün, yeni düzenlemelerle birlikte ülke ekonomisine daha yüksek katma değer sağlayacağını belirten Benli, şöyle devam etti:

                "BES'te otomatik katılım uygulaması ile çalışanların da sisteme dahil olmasıyla katılımcı sayısı 12.7 milyona ve sistemdeki toplam fon büyüklüğü 183.7 milyar liraya ulaştı."
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                Haberler Ekonomi TSB rehber hazırladı: 3 milyon çocuk BES'e katılım sağlayacak