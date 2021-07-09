TSB rehber hazırladı: 3 milyon çocuk BES'e katılım sağlayacak

2021'in sigorta ve özel emeklilik sektörünün yılı olduğuna dikkat çeken Benli, "Uzun zamandır gündemde olan pek çok konu, yeni düzenlemelerle netleşti. Bizi en çok heyecanlandıranların başında ise BES'te 18 yaş sınırının kalkması geliyor. 23 milyona yakın 18 yaş altı nüfusa sahibiz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs verilerine göre nüfusumuzun yüzde 27'sini 0-17 yaş arası çocuklar oluşturuyor ki bu oranın 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görülüyor. Demografik olarak hâlâ genç, fakat yaşlanmakta olan ülkemiz için, erken yaşta tasarruf bilinci gelişmesi, birikimin artmasında en etkili unsur olarak karşımıza çıkıyor" dedi.