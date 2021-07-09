BDDK'tan flaş düzenleme! Yüz binlerce kişiye kolay kredi!



YENİ BİRİM KURULUYOR

Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan bankacılık sektörünün aktif kalitesinin artırılmasına yönelik eylemler kapsamında, bankaların sorunlu alacaklarının yönetim ve azaltım faaliyetleri olarak tanımlanan çözümleme süreci ile ilgili olarak kredi tahsis biriminden bağımsız bir çözümleme biriminin kurulması, üç yıllık sorunlu alacak yönetim stratejisi ve yıllık operasyonel planlarının hazırlanması zorunlu tutuldu. Ayrıca, bankacılık sektöründeki toplam riski Kurulca belirlenen tutarın üzerinde olan kredi müşterilerinden bankalarca alınması zorunlu belgeleri toplama yükümlülüğünün yalnızca canlı alacak olarak izlenen müşterilerden isteneceği ve bu kapsama ilk defa giren müşterilerin bağımsız denetim sürecinin başlatıldığının belgelendirilmesi kaydıyla kendilerine kredi tahsisi yapılabileceği netleştirildi. Söz konusu yükümlülük 01.01.2022 tarihine ötelenerek kredi müşterilerine ve bankalara kolaylık sağlandı.