BDDK'tan flaş düzenleme! Yüz binlerce kişiye kolay kredi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların aktif kalitesinin yükseltilmesi, kredi sisteminin etkin çalışması ve vatandaş ile iş dünyasının salgın koşullarından normale geçiş döneminde finansmana erişimini sağlamak üzere önemli düzenlemeleri bir bir hayata geçiriyor.
Hafta başında yayımlanan yönetmeliklerle borç yapılandırmasında, borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin değerlendirme yapılma şartı getirip, bankaların alacaklarından ötürü edindikleri varlıkları 3 yıl içinde elden çıkarmasına hükmeden BDDK, dün de önemli değişiklikler yaptı.
BDDK'nın "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i yayımlandı. Öte yandan BDDK, "Sorunlu Alacakların Çözümlenmesine İlişkin Rehber" ile "Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber" olmak üzere iki yeni rehber de dün itibarıyla yürürlüğe alındı.