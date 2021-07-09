Antalya’da Kurban Bayramı doluluğu yüzde 80’e kadar çıktı

Hem iç hem dış turizm hareketlendi. Turizm sektörü, son yılların en yoğun Kurban Bayramı döneminin yaşanmasını bekliyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Antalya'da otellerin doluluk oranı yüzde 80'e kadar çıktı. Her bütçeye uygun tatil seçenekleri ile kapıları yerli ve yabancı turistlere açan şehirde, bayramın hareketliliği otellerde başladı. Son yılların en yoğun, en kalabalık Kurban Bayramı'nı geçireceğiz. Şu an görüntü ve talep bize bunu gösteriyor" dedi.

Her bütçeye uygun tatil seçeneği olduğundan bahseden Ülkay Atmaca, "Otellerin doluluk oranı yüzde 50 ile 80 arasında değişiklik gösteriyor. Bazı oteller tamamen dolu. Gecelik fiyatlar 300 ile 5 bin lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

1 GÜNDE 62 BİN TURİST



Ülkay Atmaca, 22 Haziran'dan beri Antalya'ya çok yoğun turist geldiğini belirterek, "Önceki gün 293 uçakla yaklaşık 62 bin turist indi" dedi.