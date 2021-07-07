Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.07.2021 22:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2021 22:19
    ABONE OL

    Son dakika: Akbank ATM'ler çalışıyor mu? Açıklama geldi! Akbank mobil düzeldi mi, ne zaman düzelecek?

    Dünden bu yana Akbank mobil uygulamasında pek çok problem yaşanıyordu. Bankadan konu hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Akbank, bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilere dair bilgilendirmeler yapıyor. Peki, Akbank ATM'ler çalışıyor mu? Açıklama geldi! Akbank mobil düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte merak edilen bilgiler...

    Akbank ATM'ler çalışıyor mu?

    Akbank müşterileri dünden bu yana çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Banka bugün ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğünü duyurmuştu. Konu hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, Akbank ATM'ler çalışıyor mu? Açıklama geldi! Akbank mobil düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

    AKBANK ATM'LER ÇALIŞIYOR MU?

    Akbank'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, ATM'lerin hizmet vermeye başladığı duyuruldu. Gözler şimdi mobil uygulamaya çevrildi.

    İşte yapılan açıklama;

    Akbank, ATM'lerinin yeniden hizmet vermeye başladığını, kartlı işlemlerin tüm ATM'lerden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebileceğini bildirdi.

    Akbank'tan yapılan açıklama şu şekilde:

    "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz.

        Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konu ile ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

        ÖZÜR DİLEDİLER

        Akbank müşterileri dünden bu yana, pos cihazları, mobil ve internet bankacılığına ulaşılamıyordu. Banka, sistemlerini önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedeflediğini duyurdu.

        Akbank'ın sistemlerine dünden beri giriş sağlanamıyordu. Banka twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz" denildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Haberler Ekonomi Son dakika: Akbank ATM'ler çalışıyor mu? Açıklama geldi! Akbank mobil düzeldi mi, ne zaman düzelecek?