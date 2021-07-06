Ve sonunda netleşti! Resmen açıklandı! Kredi borcu olanları ilgilendiriyor! Kayıttan düşecek

Kredi Kartı Dönem Borcu Nedir?

Kredi kartı dönem borcu, kredi kartınızın hesap kesim gününün ardından, kredi kartı ekstrenizin düzenlendiği tarihe kadar olan

süre içerisinde yaptığınız harcamalar, çekilen nakit avanslar ve varsa önceki dönemden kalan borçları da içeren kredi kartı borcunuzdur.

Kısaca belirtmek gerekirse kredi kartı dönem borcu, kartınıza ait tüm borçları kapsar. Bu borcu düzenli olarak ödemeniz gerekir.

Kredi Kartı Dönem Borcu Neleri Kapsar?

Kredi kartı dönem borcu neler kapsar sorusu da kullanıcıların en çok aklına takılan sorulardan birisi. Kredi kartı dönem borcu, kredi kartınızın tüm borçları anlamına gelir. Önceki aylardan kalan borçların faizleri, yaptığınız taksitli harcamalar, çektiğiniz nakit avanslar dönem borcunun içerisinde yer alır.

Yalnızca Asgari Ödeme Tutarı Ödenirse Ne Olur?

Kredi kartı borcunuzu son ödeme tarihinde ödemediğiniz takdirde gecikme faizi uygulanır. Eğer asgari ödeme işlemini gerçekleştirirseniz, akdi faiz uygulanır. Akdi faizin oranı, gecikme faizine oranla daha düşüktür. Yine de sürekli asgari borcu ödemek sıkıntılı bir durum olarak görülür. Zira eklenen akdi faizler de kullanıcıyı zora sokabilir ve borçlar katlanarak gelmeye devam edebilir. Bu nedenle kredi kartı borçlarını zamanında ödemek önemli.