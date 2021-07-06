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    • Ekonomi
    • 06.07.2021 12:55
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    • 06.07.2021 12:55
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    Ve sonunda netleşti! Resmen açıklandı! Kredi borcu olanları ilgilendiriyor! Kayıttan düşecek

    Ve peş peşe açıklandı! Kredi kartı borcu olanlar için detaylar geldi! Kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Bankalara olan borçlar, borçlunun ödeme durumuna bakılarak yapılandırılacak. Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile bankalar, donuk alacakların sınıf değişikliğine ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracak. Borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak.

    takvim.com.tr
    Kredi borcu olanları ilgilendiriyor! Resmen açıklandı

    Bankalara kredi borcu olanlar için yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre, kredi borçları, borçlunun ödeme durumuna bakılarak yapılacak. Tahsili mümkün olmayan krediler kayıttan düşecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

    BORÇLUNUN GERİ ÖDEYEBİLME KAPASİTESİ DEĞERLENDİRİLECEK

    Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile bankalar, donuk alacakların sınıf değişikliğine ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracak. Borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme sonucunun uygun bulunması halinde borçlular, yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek.

    TAHSİLİ MÜMKÜN OLMAYAN KREDİLER KAYITTAN DÜŞECEK

    "Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler", yani tahsilatı mümkün olmayan alacaklar ile ilgili de düzenlemede önemli değişiklikler yer aldı.

    "Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler" altında sınıflandırılan ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı kayıtlardan düşürülecek.

        KURUL, SÜREYİ DEĞİŞTİREBİLECEK

        Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standartlarına göre muhasebeleştirecek. Bankalar, alacaklarından dolayı edindikleri emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıkları edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkaracak.

        Kurul bu süreyi değiştirmeye yetkili olacak. Alacaktan dolayı edinilecek emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıklar için edinim tarihinden önce Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ'de belirtilen esas ve usullere göre gerçeğe uygun değer tespiti yapılacak. Alacaktan dolayı edinilmiş emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıklar, kredi borcuna mahsuben hesaplanan tutar ile gerçeğe uygun değerinden satış maliyetleri düşülmüş tutardan düşük olanı üzerinden kayda alınacak.

        Kredi Kartı Dönem Borcu Nedir?

        Kredi kartı dönem borcu, kredi kartınızın hesap kesim gününün ardından, kredi kartı ekstrenizin düzenlendiği tarihe kadar olan
        süre içerisinde yaptığınız harcamalar, çekilen nakit avanslar ve varsa önceki dönemden kalan borçları da içeren kredi kartı borcunuzdur.
        Kısaca belirtmek gerekirse kredi kartı dönem borcu, kartınıza ait tüm borçları kapsar. Bu borcu düzenli olarak ödemeniz gerekir.

        Kredi Kartı Dönem Borcu Neleri Kapsar?

        Kredi kartı dönem borcu neler kapsar sorusu da kullanıcıların en çok aklına takılan sorulardan birisi. Kredi kartı dönem borcu, kredi kartınızın tüm borçları anlamına gelir. Önceki aylardan kalan borçların faizleri, yaptığınız taksitli harcamalar, çektiğiniz nakit avanslar dönem borcunun içerisinde yer alır.

        Yalnızca Asgari Ödeme Tutarı Ödenirse Ne Olur?

        Kredi kartı borcunuzu son ödeme tarihinde ödemediğiniz takdirde gecikme faizi uygulanır. Eğer asgari ödeme işlemini gerçekleştirirseniz, akdi faiz uygulanır. Akdi faizin oranı, gecikme faizine oranla daha düşüktür. Yine de sürekli asgari borcu ödemek sıkıntılı bir durum olarak görülür. Zira eklenen akdi faizler de kullanıcıyı zora sokabilir ve borçlar katlanarak gelmeye devam edebilir. Bu nedenle kredi kartı borçlarını zamanında ödemek önemli.
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        Haberler Ekonomi Ve sonunda netleşti! Resmen açıklandı! Kredi borcu olanları ilgilendiriyor! Kayıttan düşecek