Ve sonunda netleşti! Resmen açıklandı! Kredi borcu olanları ilgilendiriyor! Kayıttan düşecek

Bankalara kredi borcu olanlar için yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre, kredi borçları, borçlunun ödeme durumuna bakılarak yapılacak. Tahsili mümkün olmayan krediler kayıttan düşecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
BORÇLUNUN GERİ ÖDEYEBİLME KAPASİTESİ DEĞERLENDİRİLECEK
Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile bankalar, donuk alacakların sınıf değişikliğine ilişkin kriterlerini yazılı hale getirerek denetime hazır bulunduracak. Borçluya ait yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmeden önce, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirme sonucunun uygun bulunması halinde borçlular, yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek.
TAHSİLİ MÜMKÜN OLMAYAN KREDİLER KAYITTAN DÜŞECEK
"Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler", yani tahsilatı mümkün olmayan alacaklar ile ilgili de düzenlemede önemli değişiklikler yer aldı.
"Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler" altında sınıflandırılan ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı kayıtlardan düşürülecek.