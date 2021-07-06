Ve belli oldu! Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2021 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zamlı mı yatacak 2021?

Bayram ikramiyeleri hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Hafta başında Başkan Erdoğan, emekli bayram ikramiyeleri hakkında müjdeyi duyurdu ve ödemelerin yatacağı tarih hakkında bilgi verdi. Bu ikramiyeden yalnızca emekliler değil devletten para alan vatadaşlar da yararlanabiliyor. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayram ikramiyelerinden kimler faydalanacak? İşte son gelişmeler ve ikramiyelerinin yatacağı tarih hakkında detaylı bilgiler!
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ
Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından açıkladı: ''Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.''
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı'nda 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarılmıştı.
Böylece SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz'da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkın da öne çekilme ihtimali var.