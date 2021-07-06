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    • Ekonomi
    • 06.07.2021 11:26
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    • 06.07.2021 11:26
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    Nakit ihtiyaçlarına garanti çözüm! SMS ile kredi veren bankalar belli oldu! Anında hesaplara yatıyor

    Günümüzde çoğu insan, değişik sebeplerden kaynaklı kredi lüzumsinimi duymaktadır. Bu amaçla hemen kredi nasıl alınır? Herkesin merak ettiği sorulardan biridir. Fakat lüzum işlerin yoğunluğu, lüzumse pandemi gibi haller nedeniyle bankaya gitmek her vakit olası olmayabilir. Cep telefonlarının mesaj kısmına girerek, gerekli bilgileri yazdıktan sonra bankanın numarasına mesaj yollanmaktadır. Bu aşamanın ardından banka çalışanlarına gelen bilgiler inceleme altına alınır ve tüketiciye en kısa süre içerisinde geri dönüş yapılır. . Eğer kredinize onay verilirse belgeleri tamamlamak için banka şubesini ziyaret etmelisiniz.

    takvim.com.tr
    Nakit ihtiyaçlarına garanti çözüm! SMS ile kredi veren bankalar belli oldu!

    SMS ile kredi veren bankalar hangileri? SMS ile hangi bankalar kredi verir? Cep telefonuyla mesaj göndererek kredi alma, Sms göndererek kredi nasıl alınır? gibi hususları haberimizde veriyoruz. Telefonlar günümüzde insanların hayatlarında büyük yer kaplayan cihazlardır. Her alanda kullanılabilen akıllı telefonlar ile kredi başvurunuzu farklı yollardan da yapabilirsiniz. Örnek verecek olursak düşündüğünüz bankanın mobil bankacılık uygulamasına girerek anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Hatta bankaya gitmenize gerek kalmadan, kredinize onay verilirse paranızı anında hesabınıza geçirebilirsiniz.

    Bu durumda insanlar doğal olarak SMS ile nasıl kredi alabileceğini merak eder. Bunun için tercih edebileceğiniz çok sayıda banka vardır ve bazıları şöyledir;

    Vakıfbank

    Finansbank

    Aktif Bank

    Akbank

    Ziraat Bankası

    Bu gibi bankalar sayesinde saat kaç olursa olsun, SMS ile müracaat edebilirsiniz. Ardından banka bir inceleme yapacak ve size dönüş sağlayacaktır.

    Akbank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

    Akbank, SMS ile kredi başvurusu yapabileceğiniz bir diğer bankadır. Bunun için ilk olarak "KREDİ" yazıp bir boşluk bırakarak, "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası" girip, "4425" adresine yollamanız gerekir. 4425 ihtiyaç kredisi için geçerli olup, Avea ya da Vodafone kullanıyorsanız "0532 750 25 25" numarasına gönderilir.

        Aktif Bank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Eğer SMS ile kredi almak istiyorsanız, ilk çözümünüz Aktif Banktır. Zira Aktif Bank kredi başvurusu mesaj ile de gerçekleştirilebilir. Bunun için mesaj ekranına "KREDİ" yazıp bir boşluk attıktan sonra "T.C. Kimlik Numarası" girerek "3050" adresine yollamanız gerekir. Böylece 40,000 Türk Lirasına kadar istek yapabilirsiniz.

        Ziraat Bankası SMS ile Kredi Başvurusu

        Eğer SMS ile kredi başvurusu yapmak için seçeneklerinizi değerlendiriyorsanız, bunlardan bir tanesi de Ziraat Bankasıdır. Burada "TUKETICI" yazıp boşluk bırakarak "T.C. Kimlik Numarası" girmeniz gerekir. Sonrasında ise "4747" adresine kısa mesaj halinde yollanır. 12, 24 ve 36 aylık faiz oranları vardır.

        Vakıfbank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Vakıfbank da vatandaşlara SMS ile başvuru yapma kolaylığını sunan bankalar arasındadır. Bunun için sadece "KREDI" yazarak, bir boşluk bıraktıktan sonra "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası" girip, "5724" numarasına göndermeniz gerekir. Ardından kısa sürede size dönüş yapılır. Burada da kişilere 12, 24 ve 36 aya varan faizler sunulur.

            Finansbank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

            Finansbank da anında kredi almak isteyen vatandaşlara uygun çözüm önerileri sunmaktadır. Kısa sürede geri dönmekte olup sadece "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası" yazarak, "5030" numarasına göndermeniz gerekir. Böylece tüm işlemler tamamlanır.

            Sms İle Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

            Cep telefonlarının mesaj kısmına girerek, gerekli bilgileri yazdıktan sonra bankanın numarasına mesaj yollanmaktadır. Bu aşamanın ardından banka çalışanlarına gelen bilgiler inceleme altına alınır ve tüketiciye en kısa süre içerisinde geri dönüş yapılır. Sistem bu şekilde yürür. Eğer kredinize onay verilirse belgeleri tamamlamak için banka şubesini ziyaret etmelisiniz. Eğer red cevabı alırsanız yani başvurunuz olumsuz bir şekilde cevaplanırsa, yeni bir başvuruda bulunmak yerine kredi notunuzu öğrenmeli ve kredi notunuza göre adım atmalısınız. Çünkü eğer kredi notunuza göre sizin sms kredi başvurunuza red cevabı verilirse, başka bir bankaya başvuru yapmanızın bir anlamı olmayacaktır. O bankadan da size red cevabı gelecektir ve alacağınız her red cevabı sizin kredi notunuzun düşmesine sebep olacaktır.

            Telefonlar günümüzde insanların hayatlarında büyük yer kaplayan cihazlardır. Her alanda kullanılabilen akıllı telefonlar ile kredi başvurunuzu farklı yollardan da yapabilirsiniz. Örnek verecek olursak düşündüğünüz bankanın mobil bankacılık uygulamasına girerek anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Hatta bankaya gitmenize gerek kalmadan, kredinize onay verilirse paranızı anında hesabınıza geçirebilirsiniz.

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            Haberler Ekonomi Nakit ihtiyaçlarına garanti çözüm! SMS ile kredi veren bankalar belli oldu! Anında hesaplara yatıyor