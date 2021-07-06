Nakit ihtiyaçlarına garanti çözüm! SMS ile kredi veren bankalar belli oldu! Anında hesaplara yatıyor

SMS ile kredi veren bankalar hangileri? SMS ile hangi bankalar kredi verir? Cep telefonuyla mesaj göndererek kredi alma, Sms göndererek kredi nasıl alınır? gibi hususları haberimizde veriyoruz. Telefonlar günümüzde insanların hayatlarında büyük yer kaplayan cihazlardır. Her alanda kullanılabilen akıllı telefonlar ile kredi başvurunuzu farklı yollardan da yapabilirsiniz. Örnek verecek olursak düşündüğünüz bankanın mobil bankacılık uygulamasına girerek anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Hatta bankaya gitmenize gerek kalmadan, kredinize onay verilirse paranızı anında hesabınıza geçirebilirsiniz.
Bu durumda insanlar doğal olarak SMS ile nasıl kredi alabileceğini merak eder. Bunun için tercih edebileceğiniz çok sayıda banka vardır ve bazıları şöyledir;
Vakıfbank
Finansbank
Aktif Bank
Akbank
Ziraat Bankası
Bu gibi bankalar sayesinde saat kaç olursa olsun, SMS ile müracaat edebilirsiniz. Ardından banka bir inceleme yapacak ve size dönüş sağlayacaktır.
Akbank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Akbank, SMS ile kredi başvurusu yapabileceğiniz bir diğer bankadır. Bunun için ilk olarak "KREDİ" yazıp bir boşluk bırakarak, "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası" girip, "4425" adresine yollamanız gerekir. 4425 ihtiyaç kredisi için geçerli olup, Avea ya da Vodafone kullanıyorsanız "0532 750 25 25" numarasına gönderilir.