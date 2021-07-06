Akbank mobil çöktü mü? Akbank mobil internet neden açılmıyor? Akbank çöktü mü, oturum kapandı hatası nedir?

Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan bir banka olan Akbank çöktü mü? Akbank oturum kapandı hatası nedir? Akbank mobil çöktü mü sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Akbank mobil internet neden açılmıyor? Akbank müşterileri sabah saatlerinde kötü bir sürprizle karşılaştı. Para çekmek veya işlem yapmak isteyenler Akbank sistemlerine erişim yapamadı. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazlarının çalışmadığı iddia edildi.
AKBANK MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?
Milyonlarca Akbank müşterisi bu sabah erken saatlerden itibaren bankanın hiç bir sistemine ulaşamıyor. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazları çalışmaz iken, aynı zamanda bankanın kendi şubeler arasındaki sistemi de çalışmıyor.
Akbank'tan şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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