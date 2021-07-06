Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.07.2021 17:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2021 17:38
    ABONE OL

    6 Temmuz CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı

    Piyasalarda haftanın ikinci işlem gününde dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İstanbul serbest piyasada dolar 8,6600 liradan, avro 10,2950 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6680 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2840 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 6 döviz kurlarında son durum

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Dolar ve euro döviz kurlarında özellikle son günlerde hareketli dakikalar yaşanırken alış satış fiyatları merak ediliyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 azalışla 8,6724'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? İşte 6 Temmuz canlı döviz kurları

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 503 BİN 112 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 503 bin 112 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 502 bin lirayı, en yüksek ise 503 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artarak 503 bin 112 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 642 milyon 427 bin 849,15 lira, işlem miktarı ise 1.281,97 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 650 milyon 15 bin 368,87 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI, DÜŞÜŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, Almanya'da fabrika siparişlerinin beklentilerin altında kalmasıyla güne satıcılı bir seyirle başladı.

    Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 458,08 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 düşüşle 15.617 puan oldu.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 azalışla 7.159 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,07 düşüşle 8.939 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 gerileyerek 6.548 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,24 değer kaybederek 25.386 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 1,1886 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe açıklanacak tutanakları öncesinde küresel pay piyasalarında ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığını bildirdi.

        Bugün, veri gündeminde Avro Bölgesi'nde perakende satışların öne çıktığını ifade eden analistler, ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat dışı PMI verilerinin takip edileceğini kaydetti.

        Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da fabrika siparişleri mayısta yüzde 3,7 azalarak beklentilerin altında kaldı. İspanya'da ise sanayi üretimi mayısta yıllık yüzde 26 ile tahminlerin üzerinde arttı.

        ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

        Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi. Avustralya Merkez Bankası (RBA) beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,10 seviyesinde bırakmasının ardından Asya piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

        Parasal genişleme programında geçici bir uzatmaya giden RBA, eylülde sona erecek mevcut varlık alım programına kasım ortasına kadar haftalık 4 milyar Avustralya doları tutarında uzun vadeli varlıklarla devam etmeyi planladığını bildirdi.

            Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü önceki kapanışın yüzde 0,11 altında 3.530 puandan tamamlarken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi günü yüzde 0,73 azalışla 7.261 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,36 yükselişle 3.305 puandan kapattı.

            Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 değer kazancıyla 28.643 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 110,83 seviyelerinden işlem görüyor.

            Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,24 değer kazancıyla 53.007 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,12 değer kaybıyla 28.104 seviyelerinde bulunuyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            AK Parti'ye oy vermek günah
            Haberler Ekonomi 6 Temmuz CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı