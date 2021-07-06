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    • Ekonomi
    • 06.07.2021 10:55
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    • 06.07.2021 10:55
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    189.000'dan başlıyor! Peugeot'dan sıfır faizli Temmuz kampanyası geldi! Citroen C3 Aircross Türkiye'ye giriş yaptı! İşte fiyatı

    Şirketten oluşturulan bildirime göre, ay süresince devam edecek kampanya kapsamında, bütün Peugeot, modellerinde geçerli 12 ay süresince sıfır faizli kredi olanağı sunuluyor. Bununla birlikte, avantajlı satın alma teklifleri de ay süresince otomobil severleri bekliyor. Kampanya kapsamında, B-SUV'un lideri Peugeot, SUV 2008'e, 60 bin TL amacıyla 12 ay sıfır faiz fırsatı olanağıyla sahip olunabiliyor. Öte yandan Citroen'in küçük SUV modeli C3 Aircross, geçtiğimiz mart ayında makyaj operasyonu geçirmiş ve yeni yüzüne kavuşmuştu. Daha ciddi bir görünüme kavuşan otomobil, birkaç ay aranın ardından ülkemizde satışa sunuldu.

    takvim.com.tr
    189.000'dan başlıyor! Peugeot'dan sıfır faizli Temmuz kampanyası geldi!

    Peugeot Türkiye, sıfır faizli kredi ve uygun ödeme seçeneklerine temmuz ayında da devam ediyor. Mart ayında makyajlı yüzüne kavuşan küçük SUV modeli Citroen C3 Aircross, Türkiye'ye giriş yaptı. C3 Aircross'un merakla beklenen Türkiye fiyatı da resmen açıklandı. Citroen'in küçük SUV modeli C3 Aircross, geçtiğimiz mart ayında makyaj operasyonu geçirmiş ve yeni yüzüne kavuşmuştu. Daha ciddi bir görünüme kavuşan otomobil, birkaç ay aranın ardından ülkemizde satışa sunuldu.

    Peugeot'dan sıfır faizli Temmuz kampanyası

    Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve Black Pack seçeneği ile dikkat çeken yeni Peugeot SUV 3008'de ve 7 kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1,5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'de ise 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

    Peugeot Türkiye'nin avantajlı temmuz ayı fırsatları tasarımı ve teknolojisiyle göz dolduran iddialı sedan ve hatchback modellerinde de sunuluyor.

    2020 yılında Avrupa'da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen yeni Peugeot 208, 16 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 seçenekleriyle dikkatleri çekiyor.

    Peugeot 208'de fiyatlar 199 bin TL'den başlıyor. Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile sınıfındaki standartları yeniden belirleyen Peugeot 508 ise 90 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

        Peugeot Yeni 208 Kaç Lira? Peugeot Yeni 208 Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Peugeot Yeni 208 Fiyatları?

        Peugeot Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 189.000 195.000 199.000

        Peugeot Yeni 208 PRİME 1.2 Puretech 100hp EAT8 228.000 231.300 231.300

        Peugeot Yeni 208 ALLURE SELECTİON1.2 Puretech 130hp EAT8 279.000 282.000 295.000

        Peugeot Yeni 208 GT 1.2 Puretech 130hp EAT8 303.000 310.000 313.000

        Peugeot Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 279.000 284.000 287.000

        Peugeot Yeni 208 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 301.000 304.000 307.000

        Peugeot 2008 Kaç Lira? Peugeot 2008 Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Peugeot 2008 Fiyatları?

        Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Benzin Manuel 279.000 279.000 279.000

        Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin Otomatik 334.000 336.000 338.000

        Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack Benzin Otomatik 348.000 350.000 352.000

        Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin Otomatik 350.500 362.000 365.000

        Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzin Otomatik 388.500 400.000 404.000

        Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 155hp EAT8 Benzin Otomatik 391.000 409.000 414.000

        Peugeot 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 110hp 6MT Dizel Manuel 324.000 324.000 324.000

        Peugeot 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel Otomatik 354.000 358.000 361.000

        Peugeot 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack Dizel Otomatik 368.000 372.000 375.000

        Peugeot 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel Otomatik 369.000 384.000 388.000

        Peugeot 2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel Otomatik 406.000 422.000 427.000

        Mart ayında makyajlı yüzüne kavuşan küçük SUV modeli Citroen C3 Aircross, Türkiye'ye giriş yaptı

        C3 Aircross'un merakla beklenen Türkiye fiyatı da resmen açıklandı. Citroen'in küçük SUV modeli C3 Aircross, geçtiğimiz mart ayında makyaj operasyonu geçirmiş ve yeni yüzüne kavuşmuştu. Daha ciddi bir görünüme kavuşan otomobil, birkaç ay aranın ardından ülkemizde satışa sunuldu.

        6 gövde rengi ve iki de tavan rengi sunan otomobilde dört farklı renk paketi alınabilecek. Bu paketlerle, yan ayna ve bazı trim parçalarının rengi değiştirilebilecek. Feel, Feel Bold ve Shine isimli üç donanım paketiyle satılacak olan otomobilin kaputu altında 1.2 litre hacimli benzinli ünite yer alıyor ve bu motor 130 beygir güç üretebiliyor.

            1.5 litre hacimli dizel motor seçeneği ise 120 beygir gücünde. Her iki modelde de 6 ileri vitesli, tam otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.
            En zengin donanım paketi olan Shine'da 17 inç çaplı jantlar, LED farlar, 9 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, ön ve arka park sensörleri, açılabilir panoramik cam tavan, kaydırılabilir arka koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrokrom iç ayna ve otomatik uzun far asistanı gibi kalemler standart olarak yer alıyor.

            Shine paketin opsiyonları arasında ise kör nokta uyarısı, park asistanı, ısıtmalı ön koltuklar ve temassız şarj istasyonu, kontrast renkli tavan ve metalik boya gibi seçenekler mevcut.
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            Haberler Ekonomi 189.000'dan başlıyor! Peugeot'dan sıfır faizli Temmuz kampanyası geldi! Citroen C3 Aircross Türkiye'ye giriş yaptı! İşte fiyatı