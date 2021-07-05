Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 2. el araç kredisi kampanyası: Düşük faiz ve şimdi al sonra öde

İkinci el vasıta alabilmek isteyenlere Kamu Bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan müjde! Özellikle VakıfBank'ın sunmuş bulunduğu düşük faizli ve 60 aya varan vade vasıta kredisi fırsatıyla bundan sonra 2. el araba sahibi olmak hayal değil. Son günlerde bilhassa de sıfır ve ikinci el vasıtalardaki yükselen fiyatlar ardından pek çok şahıs amacıyla araba sahibi olmak hayalden öteye gidemiyor. Fakat bu noktada özel ve devlet bankaları vatandaşların imdadına yetişerek düşük faizli kredilerle; araba sahibi olmak isteyen bireylerin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Bankalar taşıt kredisi kullandırırken çoğu zaman taşıtın fiyatının altında bir bedel belirlemektedir.
Kampanya Koşulları
VakıfBank'ın sunmuş olduğu ikinci el araçlara özel kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler için elbette belli başlı koşullar oluşturulmuş durumda. Kasko değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için % 70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'sine kadar kredi kullanılıyor. Bunun haricinde ise her kasko değeri için ortaya çıkan vade fırsatı birbirinden farklı oluyor. Kasko değeri 120.000 TL ve daha düşük olan araçlarda kredi vadesi 60 ay, 120.001-300.000 TL arasında olan araçlarda vade 48 ay, 300.001-750.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ay ve kasko değeri 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ay olarak belirlenmiştir.
Ödeme Seçenekleri
60 aya kadar vade ve %1,50'lik düşük faiz oranının dışında aylık taksitlerinizi istediğiniz şekilde ödeyebilirsiniz. Ayrıca VakıfBank'tan aldığınız kredinizi şimdi alıp ödemeye 3 ay sonra başlama şansına da sahipsiniz;
Aylık eşit taksitli,
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir taksitli,
Son taksit balon ödemeli,
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.