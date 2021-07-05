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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 13:42
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    • 05.07.2021 13:42
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    Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 2. el araç kredisi kampanyası: Düşük faiz ve şimdi al sonra öde

    İkinci el vasıta almaya hazırlanan ya da ikinci el vasıta alabilmek isteyen vatandaşlara özel olarak tanıttığı kampanya ile gönüllere girmeyi başaran Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bu sayede hem sahip olunan müşterinin yüzünü güldürdü hem de potansiyel müşterilerini kendisine çekmeyi başardı. Günümüzde yaygın bankacılık kullanımı arasında taşıt kredisi de büyük yer kaplamaktadır. Buna göre insanlar araba sahibi olmak istiyorlarsa taşıt kredisine başvurabilirler. Fakat taşıt kredisi nedir sorusu oldukça merak edilen sorular arasındadır. Bakıldığında bankalar alınacak olan taşıtın fiyatının belli bir oranını ödeme yaparlar.

    takvim.com.tr
    Vakıfbank 2. el araç kredisi kampanyası: Düşük faiz ve şimdi al sonra öde

    İkinci el vasıta alabilmek isteyenlere Kamu Bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan müjde! Özellikle VakıfBank'ın sunmuş bulunduğu düşük faizli ve 60 aya varan vade vasıta kredisi fırsatıyla bundan sonra 2. el araba sahibi olmak hayal değil. Son günlerde bilhassa de sıfır ve ikinci el vasıtalardaki yükselen fiyatlar ardından pek çok şahıs amacıyla araba sahibi olmak hayalden öteye gidemiyor. Fakat bu noktada özel ve devlet bankaları vatandaşların imdadına yetişerek düşük faizli kredilerle; araba sahibi olmak isteyen bireylerin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Bankalar taşıt kredisi kullandırırken çoğu zaman taşıtın fiyatının altında bir bedel belirlemektedir.

    Kampanya Koşulları

    VakıfBank'ın sunmuş olduğu ikinci el araçlara özel kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler için elbette belli başlı koşullar oluşturulmuş durumda. Kasko değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için % 70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'sine kadar kredi kullanılıyor. Bunun haricinde ise her kasko değeri için ortaya çıkan vade fırsatı birbirinden farklı oluyor. Kasko değeri 120.000 TL ve daha düşük olan araçlarda kredi vadesi 60 ay, 120.001-300.000 TL arasında olan araçlarda vade 48 ay, 300.001-750.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ay ve kasko değeri 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ay olarak belirlenmiştir.

    Ödeme Seçenekleri

    60 aya kadar vade ve %1,50'lik düşük faiz oranının dışında aylık taksitlerinizi istediğiniz şekilde ödeyebilirsiniz. Ayrıca VakıfBank'tan aldığınız kredinizi şimdi alıp ödemeye 3 ay sonra başlama şansına da sahipsiniz;

    Aylık eşit taksitli,
    3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
    3 ayda bir taksitli,
    Son taksit balon ödemeli,
    Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

        Örnek Ödeme Planı

        Ödemeler, kişinin alacağı kredi tutarına, aracın kasko değerine ve başvuran kişinin kredi notuna göre değişkenlik gösteriyor. Ancak bizler 50 bin TL için %1,50 faiz oranı ve 60 ay vade seçeneği ile sizler için ufak bir hesaplama yaptık. Eğer Vakıfbank'tan 50 bin TL'lik bir kredi alırsanız; aylık ödeyeceğiniz tutar 1.369,60 TL olacak. Bankaya toplam ödeyeceğiniz tutar ise 82,140 TL.

        HALKBANK TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

        Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

        ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

        Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

        Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

        Taşıt Kredisi Nedir?

        Günümüzde yaygın bankacılık kullanımı arasında taşıt kredisi de büyük yer kaplamaktadır. Buna göre insanlar araba sahibi olmak istiyorlarsa taşıt kredisine başvurabilirler. Fakat taşıt kredisi nedir sorusu oldukça merak edilen sorular arasındadır. Bakıldığında bankalar alınacak olan taşıtın fiyatının belli bir oranını ödeme yaparlar.

        Onun haricinde kalan ödenecek tutar kişi tarafından ödenmektedir. Birçok banka farklı vade ve taksit ile faiz oranları ile tüketicilerine taşıt kredisini kullandırmaktadır. Bir miktar birikmişi olan, araba almaya gücü yetmeyen kişiler için taşıt kredisi oldukça idealdir. Bu kredi sayesinde nice araba hayali olan kişiler sonunda hayaline kavuşmuşlardır.

            Araç Tutarının Ne Kadarına Kadar Kredi Kullandırılır?

            Bankalar taşıt kredisi kullandırırken çoğu zaman taşıtın fiyatının altında bir bedel belirlemektedir. Bankaların araç fiyatını genellikle eksper kişiler belirlemektedir. Genellikle araç bedeli kadar taşıt kredisi kullandırılmamaktadır.

            Bakıldığında 50 bin TL ve altındaki araçlar için bankalar %70 oranında kredi kullandırmaktadır. Fakat kredi ile alınacak olan araç 50 bin TL üzerindeyse 50 bin TL olan kısma yine %70 oranında kredi kullandırılır. Bunun haricinde 50 bin TL nin kalan kısmına ise %50 kredi kullanımı sağlanmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi bankalar taşıt kredisinde taşıt miktarının tamamına kredi vermemektedir. Bu yüzden taşıt kredisi kullanacak olan kişilerin bir miktar birikmiş parasının olması beklenir.
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            Haberler Ekonomi Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 2. el araç kredisi kampanyası: Düşük faiz ve şimdi al sonra öde