Şimdi paraya para demiyor! Yıllık kazancı 1.000.000 TL! Yok böyle bir şey! Doğadan ücretsiz olarak topladı!

Hataylı bir girişimci doğadan topladığı meyan köklerini çay durumuna getirdikten sonra satmaya başladı. Yurt dışına çay gönderen girişimci bir vakit sonra senelik bir milyon kazanmaya başladı. Yüzyıllardır şerbet olarak tüketilen meyan kökü, Çin seçenek tıbbının vazgeçilmez natural ilacıdır. Ağaç dalı gibi görüntüsü olan meyan kökü, tatlı bir tada sahiptir. Üst solunum yolları hastalıklarından tutunda cilt ve sa sağlığına da olağanüstü katkısı olan meyan kökü ile ilgili merak edilenleri sizler amacıyla araştırdık. Peki meyan kökünün faydaları nelerdir? Meyan kökü çayı nasıl yapılır? Meyan kökü ne işe yarar?
YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYOR
Yurt içi pazarlara 20 yıldan beri meyan çayı ve çubuğu satan 45 yaşındaki Avar, 10 yıldır ürünlerini Ürdün, Mısır, Dubai, ABD ve Çin'e de pazarlıyor. Yurt içi ve dışı satışlardan yıllık ortalama 1 milyon lira kazanan Avar, meyan kökü çayı ve çubuğunu yurt dışına daha fazla gönderebilmek için çalışıyor.
İş insanı Müslüm Avar, AA muhabirine, fabrikasını 2000 yılında açtığını ve meyan kökünün kendisi için çok güzel bir geçim kaynağı olduğunu söyledi. Dedesinin ve babasının da ekmeğini meyan kökünden kazandığını aktaran Avar, şöyle devam etti:
"Bizim ailede meyan kökü işi 1920'li yıllara kadar dayanıyor. Dedem topladığı meyan köklerini sırtında taşıyarak İskenderun'a satmaya gidermiş. Meyan kökü bizim aile mesleğimiz. Dede mesleği olarak başlayan bu iş, bize de babadan kaldı. Biz de 'ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz?' çabası içerisine girdik.
Yaklaşık 10 yıl önce kendi markamızı oluşturarak fabrikamızda meyan kökünü çay haline getirdik. Süzen poşetler içerisinde müşterilerimize kolay demleyebilmeleri ve hızlı tüketebilmeleri için hem sıcak hem de soğuk içilebilen bir ürün haline getirdik ve piyasaya sürdük. Geri dönüşleri iyi oldu. Talep arttıkça biz de bu faydalı ürünü yurt dışına da pazarlamaya başladık. Meyan kökü her ülkede farklı amaçlarla kullanılıyor.