Özel sektörde çalışanların banka hesabına Temmuz ayı için fazla ödeme yatırılacak! 800 TL daha fazla yatacak

Türkiye'de milyonlarca vatandaş özel sektörde çalışıyor. Bu kapsamda çalışanları ilgilendiren mühim bir haktan çoğu kişi habersiz habersiz. Buna göre, özel sektör çalışanları Kurban Bayramı'nda çalıştıkları amacıyla mesai ücreti alabilecekler. Haftalık olağan çalışma süresi İş Kanunu kapsamında 45 saattir. Dolayısıyla haftalık olarak 45 saatlik çalışma süresini aştığınız her saat fazla mesai yapmış sayılırsınız. Ancak, farklı iş yerlerinde bu süre 45 saatin altında kalacak şekilde kararlaştırılabilir. Böyle bir durumda, haftalık 45 saatlik yapılan çalışma fazla sürelerle çalışma olur. Çalıştığınız iş yerinde olağan haftalık mesai saatlerini bilmeniz bu sebeple önem taşır.
Kurban Bayramı kaç gün?
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı mesai ücretleri ne kadar?
Özel sektörde çalışan vatandaşların bayram mesaisi günlük çalışma ücretinin iki ile çarpılması ile hesaplanıyor. Aylık maaşı 3 bin TL olan çalışan günlük 100 TL yevmiye alıyor. Bu hesaplama ile beraber 4 gün olan Kurban Bayramı için bayramda çalışırlarsa 800 TL daha fazla yatacak.