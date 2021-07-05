Milyonlarca emekli ve memur zam oranını açıklanacağı saate odaklandı. Milyonlarca vatandaş aldığı maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanacak. Aynı zamanda maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı akıllarda yer ediniyor. Peki, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? SSK Bağ-Kur emeklisi zam oranı ne kadar oldu? İşte SSK Bağ-Kur emeklisi maaş zammında son gelişmeler...
2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 TL EMEKLİ MAAŞI ALANA NE KADAR ZAM GELDİ?
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı.
Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi.
İşte sizin için hesapladığımız tablolar;
İşte sizin için hesapladığımız tablolar;
MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANI KAÇ?
SİZİN İÇİN HESAPLADIK…
Saat 10'da açıklanıyor.
ZAManı geldi
Bugün saat 10'da haziran enflasyonu açıklanacak. Böylece 6 aylık oran ortaya çıkacak. Milyonlarca emekli ve memur bu rakama kilitlenmiş durumda. Peki oran kaç olacak? İşte o hesap…
FARUK ERDEM
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam günü gelip çattı. Bugün saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış olacak. Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.