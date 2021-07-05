1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 TL emekli maaşı alana ne kadar zam geldi? İşte zamlı maaş tablosu

Milyonlarca emekli ve memur zam oranını açıklanacağı saate odaklandı. Milyonlarca vatandaş aldığı maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca kişinin alacağı zamlı maaşlar bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanacak. Aynı zamanda maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı akıllarda yer ediniyor. Peki, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 TL alanların zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? İşte SSK Bağ-Kur emeklisi maaş zammında son gelişmeler...

1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 TL ALANLARIN ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Emekli ve memur maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanacak ve tutar belli olacak.

İşte sizin için hesapladığımız tablolar;