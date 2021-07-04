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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 08:08
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    • 05.07.2021 08:08
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    Temmuz ayı 2021 kira artış oranı ile memur ve emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? Haziran 2021 enflasyon rakamları!

    2021 Haziran enflasyon beklentisi merak edilen konulardan birisi oldu. Haziran enflasyon seviyesi ne vakit açıklanacak? Memur ve memur emeklisi maaş zam oranlarını etkileyecek enflasyon bilgileri merakla bekleniyor. Gözler, TÜİK doğrultusundan açıklanacak Haziran ayı enflasyon bilgilerine çevrildi. Ekonomistler de Haziran ayı enflasyon beklentisini değerlendirdi. Temmuz ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü belli olacak. Peki; 2021 Haziran ayı enflasyon seviyesi ne vakit açıklanacak?

    takvim.com.tr
    Temmuz ayı 2021 kira artış oranı ile memur ve emekli maaş zammı yüzde kaç olacak?

    Haziran enflasyon seviyesi ne vakit açıklanacak? Milyonlarca bireyin gözü enflasyon bilgilerine çevrildi. Memur ve memur maaşlarını direk etkileyecek enflasyon bilgilerinin açıklanmasıyla birlikte, maaşlara enflasyon seviyesinda yapılacak zam seviyesi da belli olacak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), vatan içi yapımcı fiyat endeksi amacıyla tarih verildi. Ekonomistler de enflasyon bilgilerine göre değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da haziranda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,36 ve toptan fiyatlar yüzde 3,07 arttı. Peki Haziran enflasyon beklentisi nasıl?

    HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yurt içi üretici fiyat endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

    2021 HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ!

    İstanbul'da haziranda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,36 ve toptan fiyatlar yüzde 3,07 arttı.

    İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı bilgilerine göre, Haziran 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat faaliyetlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 0,36 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat faaliyetlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,07 yükseldi.

    Söz hususu bilgilere senelik bazda bakıldığında ise artış seviyesi perakende fiyatlarda yüzde 16,12, toptan fiyatlarda yüzde 25,56 düzeyinde gerçekleşti.

    Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,80, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,72, ev eşyasında yüzde 1,96, konutta yüzde 1,76, sıhhat ve şahsi bakımda yüzde 0,07 artış kaydederken, besinde yüzde 0,84, giyimde yüzde 0,72 geriledi. Diğer Harcamalar grubunda ise değişim izlenmedi.

    Bu dönemde toptan fiyatlar ise besinde yüzde 4,54, kimyevi maddelerde yüzde 4,53, madenlerde yüzde 4,07, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 3,65, inşaat malzemelerinde yüzde 1,79, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,34 arttı. Mensucat grubunda ise değişim yaşanmadı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Pazar Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre Merkez Bankası anketine katılan ekonomistlerin enflasyon tahmini yükseliş gösterdi. Toplam 57 katılımcı ile yapılan ankette geride bıraktığımız ay yüzde 0.82 olarak belirtiler enflasyon beklentisi bu ay yüzde 1.21 civarına yükseldi.

    Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi verisine göre Haziran ayı TÜFE beklentisi tahmini yüzde 1.21 olarak gerçekleşti.

    2021 TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

    Temmuz ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü belli olacak.

    KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

    Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.


        KİM, NE KADAR ALACAK?

        Mevcut % 6.39 zamlı % 7.67 zamlı

        1.500 1.595,85 1.615,05

        1.600 1.702,24 1.722,72

        1.800 1.915,02 1.938,06

        2.000 2.127,80 2.153,40

        2.200 2.340,58 2.368,74

        2.400 2.553,36 2.584,08

        2.600 2.766,14 2.799,42

        2.800 2.978,92 3.014,76

        3.000 3.191,70 3.230,01

        3.200 3.404,48 3.445,44

        3.400 3.617,26 3.660,78

        3.600 3.830,04 3.876,12

        3.800 4.042,82 4.091,46

        4.000 4.255,60 4.306,80

        4.200 4.468,38 4.522,14

        4.400 4.681,16 4.737,48

        4.600 4.893,94 4.952,82

        4.800 5.106,72 5.168,16

        5.000 5.319,50 5.383,50

        5.200 5.532,28 5.598,84

        5.400 5.745,06 5.814,18

        5.600 5.957,84 6.029,52

        5.800 6.170,62 6.244,86

        6.000 6.383,40 6.460,20

        6.200 6.596,18 6.675,54

        6.400 6.808,96 6.890,88

        6.600 7.021,74 7.106,22

        6.800 7.234,52 7.321,56

        ** Faruk Erdem tablo (tahmin)

        EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL

        En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den evvelce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

        MEMURA EN AZ 4.299 TL

        Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

        DOKTORA 3.034 TL

        Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay oluşturulan ek ödeme eksperlarda 3 bin 34, eksper olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.

        YAŞLIYA 822 TL

        65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.

        ENGELLİYE 656-984 TL

        Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 984,55 liraya yükselecek.

        EVDE BAKIMA 1.785 TL

        Evde bakıma muhtaç ihtiyar ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.

            MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

            Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır. Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar Cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılmaktadır. Ancak maaşın hesaba geçiş hızı, maaş alınan bankaya göre değişiklik göstermektedir.

            EMEKLİ MEMURLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?

            Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.

            SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ GÜN YATAR?

            4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

            Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

            Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

            Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

            Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

            Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

            Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

            Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

            Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

            Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

            Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

            BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE HESABA GEÇER?

            Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan BAĞKUR'lular emekli aylıklarını her ayın 25'inde,

            Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler emekli aylıklarını her ayın 26'sında,

            Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler her ayın 27'sinde,

            Tahsis numarasının son rakamını 2 ve 0 olan emekliler ise her ayın 28'inde aylıklarını alabilecektir.

            EMEKLİ SANDIĞI (4C) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE YATAR?

            3 ayda bir olarak alınmakta olan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günü yapılır. Yani aşağıda vermiş olduğumuz tarihlerde takvime baktığınızda çıkan tarih Cumartesi ise ödeme hesabınıza Cuma günü geçiyor, ancak çıkan tarih Pazar ise ödemeniz hesabınıza Pazartesi geçiyor.

            Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

            Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

            Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

            Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

            Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

            Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

            Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

            Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

            Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

            Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

            Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

            Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

            Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

            Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

            Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

            Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

            Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

            Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.
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