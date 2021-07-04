Son dakika: Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekliye ne kadar zam yapıldı?

12.7 milyon emekli bir süredir 5 Temmuz'da açıklanacak olan zam tutarına odaklanmıştı. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan emekliler yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğreniyor. Tabii bunun öncesinde de bazı tahminler ve ipuçları ortaya çıkıyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı belli olacak. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekliye ne kadar zam yapıldı? İşte konu hakkında yaşanan son gelişmeler...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanacak. Bilindiği üzere ilk 5 aylık veri belli olmuştu.

İşte son gelişmeler ve yapılan açıklamalar;