Sayılı saatler kaldı! Haziran 2021 enflasyon rakamları! Temmuz ayı 2021 kira artış oranı ile memur ve emekli maaş zammı yüzde kaç olacak?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yurt içi üretici fiyat endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

2021 HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ!

İstanbul'da haziranda bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,36 ve toptan fiyatlar yüzde 3,07 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı bilgilerine göre, Haziran 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat faaliyetlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 0,36 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat faaliyetlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,07 yükseldi.

Söz hususu bilgilere senelik bazda bakıldığında ise artış seviyesi perakende fiyatlarda yüzde 16,12, toptan fiyatlarda yüzde 25,56 düzeyinde gerçekleşti.

Perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,80, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,72, ev eşyasında yüzde 1,96, konutta yüzde 1,76, sıhhat ve şahsi bakımda yüzde 0,07 artış kaydederken, besinde yüzde 0,84, giyimde yüzde 0,72 geriledi. Diğer Harcamalar grubunda ise değişim izlenmedi.

Bu dönemde toptan fiyatlar ise besinde yüzde 4,54, kimyevi maddelerde yüzde 4,53, madenlerde yüzde 4,07, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 3,65, inşaat malzemelerinde yüzde 1,79, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,34 arttı. Mensucat grubunda ise değişim yaşanmadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Pazar Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre Merkez Bankası anketine katılan ekonomistlerin enflasyon tahmini yükseliş gösterdi. Toplam 57 katılımcı ile yapılan ankette geride bıraktığımız ay yüzde 0.82 olarak belirtiler enflasyon beklentisi bu ay yüzde 1.21 civarına yükseldi.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi verisine göre Haziran ayı TÜFE beklentisi tahmini yüzde 1.21 olarak gerçekleşti.