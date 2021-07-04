Emekli maaşı hesaplama 2021: En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? Kim, hangi emekli kaç TL maaş alacak?

En düşük ve en yüksek emekli maaşının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken araştırmalar hız kazandı. Emeklilerin bir süredir merakla beklediği zamlı maaşlar bugün belli oluyor. 13 milyona yakın emekli maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılıyor ve 6 aylık enflasyon rakamları tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı netlik kazanacak. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar oldu? Kim, hangi emekli kaç TL maaş alacak? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla netlik kazanacak. Bilindiği üzere ilk 5 aylık veri belli olmuştu.

İşte son gelişmeler ve yapılan açıklamalar;