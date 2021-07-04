Bayram öncesi paraya ihtiyacı olan asgari ücretliye hemen 5.000 ve 10.000 TL veriliyor: Ve 3 ay ödeme yapılmayacak!

Kredi Notu Neden Bilinmeli?

Kredi notu, herhangi bir kredi başvurusunda finans kuruluşlarının esas aldığı nottur. Tüketicinin risk durumunu ifade ettiği için kredi ya da kredi kartı gibi başvurulardan önce tüketici tarafından bilinmesi, kredinin onaylanıp onaylanmayacağıyla ilgili fikir vereceğinden tüketiciye büyük kolaylık sağlar.

Kredi notu, günümüzde sadece bankacılık işlemlerinde değil GSM operatörleri, araç kiralama şirketleri, beyaz eşya mağazaları ve çeşitli ticari şirketlerde de kullanılmaya başlandığı için birçok yerde karşımıza çıkabiliyor.

Çeşitli kurumlar için ticari güven duygusunu ifade ettiği için kredi notunun kişi tarafından düzenli kontrol edilmesi ve yüksek tutulmaya çalışılması önemlidir.