Başvuru tarihi geldi çattı, fırsatı kaçırmayın… 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira olarak İŞKUR kursa katılan herkese ödeme yapılacak!

İşsiz kalan vatandaşlara devlet takviyeleri de artıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu süreçte vatandaşlara destek olmak suretiyle meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 ile 95 TL arasında harçlık, annelere ilaveten aylık 400 TL kreş desteği veriyor. Kurslara katılan gençler hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. Kursa devam eden şahıslara aynı vakitte İŞKUR sağlık primi ödemesi yapacak. İŞKUR üzerinden açılan meslek edindirme kursları uygulamaları ile ilgili bilgi alabilmek amacıyla İŞKUR internet sitesi üzerinden verdiği ilanları takip edebilir, sizin şartlarına uyan pozisyonlar amacıyla müracaat yaparak işsiz kaldığınız devresini fırsata çevirebilirsiniz.
SAĞLIK PRİMİ ÖDENİYOR
Katılımcılar aylık (26 gün) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs boyunca 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sağlık primlerini de İŞKUR karşılıyor.
İŞKUR KURSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
3. Mesleğin gereklerine ideal olarak tespit edilen özel şartlara sahip olmak,
4. Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
5. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
6. Emekli olmamak,
7. Kurslara katılmama tarafında yaptırım uygulanmıyor olmak.
Belirtilen şartları gerçekleştiren ve kursa devam etmelerine engel halleri bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler. Hem de tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.