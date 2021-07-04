Başvuru tarihi geldi çattı, fırsatı kaçırmayın… 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira olarak İŞKUR kursa katılan herkese ödeme yapılacak!

İşsiz kalan vatandaşlara devlet takviyeleri de artıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu süreçte vatandaşlara destek olmak suretiyle meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 ile 95 TL arasında harçlık, annelere ilaveten aylık 400 TL kreş desteği veriyor. Kurslara katılan gençler hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. Kursa devam eden şahıslara aynı vakitte İŞKUR sağlık primi ödemesi yapacak. İŞKUR üzerinden açılan meslek edindirme kursları uygulamaları ile ilgili bilgi alabilmek amacıyla İŞKUR internet sitesi üzerinden verdiği ilanları takip edebilir, sizin şartlarına uyan pozisyonlar amacıyla müracaat yaparak işsiz kaldığınız devresini fırsata çevirebilirsiniz.