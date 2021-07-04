5 Temmuz son dakika haberleri emekli memur zam haberi! Emekli, memur, işçi, yaşlı, engelli milyonları ilgilendiriyor, en düşüğü 822 TL!

FARK KESİNLEŞTİ

Geçtiğimiz ay başında belirtiler 5 aylık enflasyon seviyesi yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler amacıyla yüzde 6.39 seviyesindaki zam kesinleşmiş oldu

Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Pazar Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam seviyesinın yüzde 7.67 olma ihtimalini meydana koydu.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek. Gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 459 liraya varan artış yaşanacak.

Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 184 liradan 7 bin 643 liraya çıkacak. Beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam seviyesi yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu halde en yüksek maaş ek ödeme dahil 7 bin 735 liraya çıkacak. Buna göre emeklilerin gelirinde 551 liraya varan artış görülecek.