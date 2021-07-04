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    • Ekonomi
    • 05.07.2021 08:13
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    • 05.07.2021 08:19
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    5 Temmuz son dakika haberleri emekli memur zam haberi! Emekli, memur, işçi, yaşlı, engelli milyonları ilgilendiriyor, en düşüğü 822 TL!

    Milyonlara zam müjdesi! 5 Temmuz günü saat 10'da Haziran enflasyonu açıklanacak. Böylece 6 aylık miktar meydana çıkmış olacak. Milyonlarca emekli ve memur bu rakama kilitlenmiş durumda. Peki miktar kaç olacak. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam günü gelip çattı. Yarın saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakamla eş güdümlü bu senenin ilk 6 ayının seviyesi da meydana çıkmış olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ilaveten ihtiyarların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ek ödemelerine tesir edecek.

    takvim.com.tr
    Emekli, memur, işçi, yaşlı, engelli milyonları ilgilendiriyor, en düşüğü 822 TL...

    Milyonlara zam müjdesi! Emekli, işçi, memur, engelli, yaşlı milyonlarca vatandaş yararlanacak. Tek tek hesaplandı. En düşüğü 822 lira olacak. İşte detaylar... Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü senenin ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon seviyesine göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

    KİM, NE KADAR ALACAK?

    Mevcut % 6.39 zamlı % 7.67 zamlı

    1.500 1.595,85 1.615,05

    1.600 1.702,24 1.722,72

    1.800 1.915,02 1.938,06

    2.000 2.127,80 2.153,40

    2.200 2.340,58 2.368,74

    2.400 2.553,36 2.584,08

    2.600 2.766,14 2.799,42

    2.800 2.978,92 3.014,76

    3.000 3.191,70 3.230,01

    3.200 3.404,48 3.445,44

    3.400 3.617,26 3.660,78

    3.600 3.830,04 3.876,12

    3.800 4.042,82 4.091,46

    4.000 4.255,60 4.306,80

    4.200 4.468,38 4.522,14

    4.400 4.681,16 4.737,48

    4.600 4.893,94 4.952,82

    4.800 5.106,72 5.168,16

    5.000 5.319,50 5.383,50

    5.200 5.532,28 5.598,84

    5.400 5.745,06 5.814,18

    5.600 5.957,84 6.029,52

    5.800 6.170,62 6.244,86

    6.000 6.383,40 6.460,20

    6.200 6.596,18 6.675,54

    6.400 6.808,96 6.890,88

    6.600 7.021,74 7.106,22

    6.800 7.234,52 7.321,56

    ** Faruk Erdem tablo (tahmin)

    FARK KESİNLEŞTİ

    Geçtiğimiz ay başında belirtiler 5 aylık enflasyon seviyesi yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler amacıyla yüzde 6.39 seviyesindaki zam kesinleşmiş oldu

    Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti. Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Pazar Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam seviyesinın yüzde 7.67 olma ihtimalini meydana koydu.

    Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek. Gerçekleşen 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 459 liraya varan artış yaşanacak.

    Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 184 liradan 7 bin 643 liraya çıkacak. Beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam seviyesi yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu halde en yüksek maaş ek ödeme dahil 7 bin 735 liraya çıkacak. Buna göre emeklilerin gelirinde 551 liraya varan artış görülecek.

        EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL

        En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den evvelce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

        MEMURA EN AZ 4.299 TL

        Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

        DOKTORA 3.034 TL

        Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay oluşturulan ek ödeme eksperlarda 3 bin 34, eksper olmayanlarda 2 bin 320 liraya ulaşacak.

        YAŞLIYA 822 TL

        65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.

        ENGELLİYE 656-984 TL

        Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 984,55 liraya yükselecek.

        EVDE BAKIMA 1.785 TL

        Evde bakıma muhtaç ihtiyar ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.

            MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

            Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır. Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar Cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılmaktadır. Ancak maaşın hesaba geçiş hızı, maaş alınan bankaya göre değişiklik göstermektedir.

            EMEKLİ MEMURLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?

            Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.

            SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ GÜN YATAR?

            4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

            Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

            Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

            Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

            Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

            Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

            Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

            Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

            Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

            Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

            Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

            BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE HESABA GEÇER?

            Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan BAĞKUR'lular emekli aylıklarını her ayın 25'inde,

            Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler emekli aylıklarını her ayın 26'sında,

            Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler her ayın 27'sinde,

            Tahsis numarasının son rakamını 2 ve 0 olan emekliler ise her ayın 28'inde aylıklarını alabilecektir.

            EMEKLİ SANDIĞI (4C) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE YATAR?

            3 ayda bir olarak alınmakta olan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günü yapılır. Yani aşağıda vermiş olduğumuz tarihlerde takvime baktığınızda çıkan tarih Cumartesi ise ödeme hesabınıza Cuma günü geçiyor, ancak çıkan tarih Pazar ise ödemeniz hesabınıza Pazartesi geçiyor.

            Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

            Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

            Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

            Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

            Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

            Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

            Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

            Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

            Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

            Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

            Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

            Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

            Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

            Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

            Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

            Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

            Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

            Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.
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            Haberler Ekonomi 5 Temmuz son dakika haberleri emekli memur zam haberi! Emekli, memur, işçi, yaşlı, engelli milyonları ilgilendiriyor, en düşüğü 822 TL!