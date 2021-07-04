2021 Temmuz ayı zamlı son dakika SSK (4A) emekli maaşları bağkur (4B) emekli maaşları emekli sandığı (4C) emekli maaşları kaç TL oldu?

Emekliye en düşük 1.854 TL

En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den evvelce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

Merkez Bankası Verileri Yukarı Yönde

Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde mayıs enflasyonu yüzde 1,27 olarak öngörülmüştü. Ekonomistlerin ve değişik kurumların tahminleri de yüzde 1,18-1,73 aralığında değişiyor. Beklenti anketine paralel sonuçla 5 aylık enflasyon yüzde 6,80'e çıkacak. Tahminler içersinde yüzde 1,73'lük aylık enflasyon halinde 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı belirleme edecek miktar yüzde 7,28'e yükseleceği belirtildi.