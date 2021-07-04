2021 Temmuz ayı zamlı son dakika SSK (4A) emekli maaşları bağkur (4B) emekli maaşları emekli sandığı (4C) emekli maaşları kaç TL oldu?

SSK, Bağ- Kur ve Memur Emeklisi maaşlarına Temmuz ayında ikinci zam yapılacak. ilk 6 aylık enflasyon farkı ise sahip olunan zam seviyesine eklenerek emekli maaşlarına yansıtılıyor. Beklenti anketine göre ise Temmuz ayı maaş zammı 6,80 olacağı ön görülüyor. İşte ön görülen zamlı emeli maaş tablosu... En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den evvelce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek. 1 Ocak 2007 yılında çıkartılan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunu ile daha önce SSK'lı, Bağ-Kurlu veya Emekli Sandığı olarak bilinen sigorta kolları günümüzde artık 4A, 4B ve 4C grubu olarak ifade edilmektedir.
Emekliye en düşük 1.854 TL
En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den evvelce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.
Merkez Bankası Verileri Yukarı Yönde
Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde mayıs enflasyonu yüzde 1,27 olarak öngörülmüştü. Ekonomistlerin ve değişik kurumların tahminleri de yüzde 1,18-1,73 aralığında değişiyor. Beklenti anketine paralel sonuçla 5 aylık enflasyon yüzde 6,80'e çıkacak. Tahminler içersinde yüzde 1,73'lük aylık enflasyon halinde 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı belirleme edecek miktar yüzde 7,28'e yükseleceği belirtildi.
Emekliye Ocak'ta Yüzde 8.36 Zam Yapılmıştı
Emekliler 5 Temmuz'da net seviyesi öğrenip, aynı ay içinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zammı ise yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.
Emeklilere Temmuz Ayında Zamlı Bayram İkramiyesi Yatacak!
Yılda iki defa yatırılan emekli bayram İkramiyeleri Ramazan Bayramı Öncesinde 1.000 TL'den 1.100 TL'ye çıkarıldı. SSK, Bağ- Kur ve Memur Emeklileri Temmuz ayında maaş zammının yanı sıra zamlı Emekli İkramiyelerini de alacak.
Kurban Bayramı emekli İkramiyelerinin ne vakit yatırılacağına dair şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin 2021 Kurban Bayramı 20 Temmuz günü başlayacak Emekli ikramiyelerinin de bayramdan önceki hafta yatırılması bekleniyor.