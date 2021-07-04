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    • Ekonomi
    • 04.07.2021 13:36
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    • 04.07.2021 13:43
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    2021 Temmuz ayı zamlı son dakika SSK (4A) emekli maaşları bağkur (4B) emekli maaşları emekli sandığı (4C) emekli maaşları kaç TL oldu?

    Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında Ocak-Haziran enflasyonuna göre ne kadar zam alacak? Tüm emekliler 2021 Temmuz ayı amacıylada maaşlarına yapılacak ikinci zam seviyesi için yapılacak bildirime yönelmiş durumda. Ocak Ayı zammı ardından Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı bilgilere göre ilk 4 ayın enflasyon oranları Ocakta yüzde 1,68, Şubatta yüzde 0,91, martta yüzde 1,08, nisan ayında da yüzde 1,68 olarak açıklandı. 5 Temmuz Pazartesi günü Haziran ayına dair kritik enflasyon verisi açıklanacak. Açıklanan veri ile yani SSK, Bağ- Kur ve Memur Emeklisi maaşlarını belirleyecek. Peki Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    SSK 4A Bağkur 4B emekli sandığı 4C zamlı maaşları kaç TL oldu?

    SSK, Bağ- Kur ve Memur Emeklisi maaşlarına Temmuz ayında ikinci zam yapılacak. ilk 6 aylık enflasyon farkı ise sahip olunan zam seviyesine eklenerek emekli maaşlarına yansıtılıyor. Beklenti anketine göre ise Temmuz ayı maaş zammı 6,80 olacağı ön görülüyor. İşte ön görülen zamlı emeli maaş tablosu... En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den evvelce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek. 1 Ocak 2007 yılında çıkartılan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunu ile daha önce SSK'lı, Bağ-Kurlu veya Emekli Sandığı olarak bilinen sigorta kolları günümüzde artık 4A, 4B ve 4C grubu olarak ifade edilmektedir.

    Emekliye en düşük 1.854 TL

    En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den evvelce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

    Merkez Bankası Verileri Yukarı Yönde

    Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde mayıs enflasyonu yüzde 1,27 olarak öngörülmüştü. Ekonomistlerin ve değişik kurumların tahminleri de yüzde 1,18-1,73 aralığında değişiyor. Beklenti anketine paralel sonuçla 5 aylık enflasyon yüzde 6,80'e çıkacak. Tahminler içersinde yüzde 1,73'lük aylık enflasyon halinde 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı belirleme edecek miktar yüzde 7,28'e yükseleceği belirtildi.

    Emekliye Ocak'ta Yüzde 8.36 Zam Yapılmıştı

    Emekliler 5 Temmuz'da net seviyesi öğrenip, aynı ay içinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zammı ise yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.

    Emeklilere Temmuz Ayında Zamlı Bayram İkramiyesi Yatacak!

    Yılda iki defa yatırılan emekli bayram İkramiyeleri Ramazan Bayramı Öncesinde 1.000 TL'den 1.100 TL'ye çıkarıldı. SSK, Bağ- Kur ve Memur Emeklileri Temmuz ayında maaş zammının yanı sıra zamlı Emekli İkramiyelerini de alacak.

    Kurban Bayramı emekli İkramiyelerinin ne vakit yatırılacağına dair şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin 2021 Kurban Bayramı 20 Temmuz günü başlayacak Emekli ikramiyelerinin de bayramdan önceki hafta yatırılması bekleniyor.

        Emekli memurlar ne zaman maaş alır?

        Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.

        SSK (4a) emekli maaşları hangi gün yatar?

        4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

        Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

        Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

        Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

        Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

        Bağkur (4b) emekli maaşları hangi tarihte hesaba geçer?

        Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan BAĞKUR'lular emekli aylıklarını her ayın 25'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler emekli aylıklarını her ayın 26'sında,

        Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler her ayın 27'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamını 2 ve 0 olan emekliler ise her ayın 28'inde aylıklarını alabilecektir.

        Emekli sandığı (4c) emekli maaşları hangi tarihte yatar?

        3 ayda bir olarak alınmakta olan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günü yapılır. Yani aşağıda vermiş olduğumuz tarihlerde takvime baktığınızda çıkan tarih Cumartesi ise ödeme hesabınıza Cuma günü geçiyor, ancak çıkan tarih Pazar ise ödemeniz hesabınıza Pazartesi geçiyor.

        Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

        Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

        Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.

        4A SİGORTA NEDİR?

        4a ne demek? Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan vatandaşlar SGK'nın hangi kollarına bağlı olduklarını bilmek isterler. Bu gruplardan biri olan 4A grubunu Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar, tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler kapsamında olan vatandaşları kapsar. Bu linke tıklayarak gerekli hesaplılarınızı gerçekleştirebilirsiniz. ( https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu )

        4B SİGORTA NEDİR?

        4b ne demek? 4B grubuna bağlı olan aktif çalışma hayatlarına veda eden vatandaşlar eski adı BAĞ-KUR olarak bilinen bu grup 4B, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına bağımsız çalışanlar ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenleri kapsamaktadır. 4B grubuna bağlı olanlar hesap sorgulama işlemi yapmak için; Hesaplamanın yapılabilmesi için zorunlu alanlara giriş yapılması gerekmektedir. Hesaplamalar kullanıcı tarafından girilen veriler üzerinden yapılmaktadır. Emeklilik işlemlerinde Kurum kayıtları esastır. Bilgilendirme amaçlıdır. Resmi işlemlerde kullanılamaz. Bu linke tıklayarak işlemini gerçekleştirebilirsiniz. ( https://www.turkiye.gov.tr/4b-hizmet-bilgisi )

        4C SİGORTA NEDİR?

        4c ne demek? Sosyal Güvenlik Kuruluna bağlı olarak uzun bir süre çalıştıktan sonra emekliliğe ayrılırlar. Bu kişiler 4A'4B'4C diye 3 gruba ayrılan hizmet dökümlerine bağlıdırlar. 4C grubuna bağlı olanlardan Emekli Sandığı'na yasa gereğince 4/C adını almışlardır. 4C grubuna bağlı olanlar bu linke ( https://www.turkiye.gov.tr/4c-istege-bagli-odeme-dokumu ) tıklayarak hesap sorgulaması yapabilirler.
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        Haberler Ekonomi 2021 Temmuz ayı zamlı son dakika SSK (4A) emekli maaşları bağkur (4B) emekli maaşları emekli sandığı (4C) emekli maaşları kaç TL oldu?