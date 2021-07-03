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    120 gün şartı yerine geliyor: Kısa çalışma yapanlar da işsizlik maaşı alacak

    Covid-19 pandemisi dolayısıyla geçen yıl 17 Nisan’da başlayan işten çıkartma yasağı, 30 Haziran’da sona erdi. Yeni dönemde istihdama destekler sürerken, işsiz kalanlar için işsizlik maaşı devreye girecek. Kısa çalışma yapanlar da maaştan yararlanabilecek.

    Kısa çalışana işsizlik maaşı

    Covid-19 pandemisi dolayısıyla geçen yıl 17 Nisan'da başlayan işten çıkartma yasağı, 30 Haziran'da sona erdi. Yeni dönemde istihdama destekler sürerken, işsiz kalanlar için işsizlik maaşı devreye girecek. Kısa çalışma yapanlar da maaştan yararlanabilecek.

    İşsizlik maaşı almak için 3 ayrı şart bulunuyor. Birincisi, işçinin kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olması. İkincisi, çalışanın son 3 yılda 600 gün priminin bulunması ve üçüncüsü son 120 günde iş akdinin kesintiye uğramaması...

    İlk 2 kuralı yerine getiren çalışanların, üçüncü şartın oluşmamasından dolayı endişe etmesine gerek yok. Çünkü kısa çalışma ödeneği sırasında iş akdi kesintiye uğramıyor.

        Yani işten çıkartma durumu olmuyor. Prim yatırılmasa da sözleşme devam ediyor. O yüzden eğer son 3 yılda 600 gün prim varsa, son 120 gün şartı da yerine gelmiş oluyor.

        30 GÜNE DİKKAT!


        İşsizlik maaşı İŞKUR tarafından ödeniyor. Maaştan yararlanabilmek için çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor.

            Başvuru 30 gün içinde yapılmadığı takdirde gecikilen her gün işsizlik maaşı sürelerinden eksiliyor. 30 günlük süre, iş akdinin feshedildiğine dair işverence yapılan bildirim tarihinde başlıyor.

            10 AYLIK İMKANI


            Çalışanlara,             çalıştıkları süre içinde ödedikleri prim gün sayısına göre, 6 ile 10 ay arasında işsizlik maaşı ödeniyor.

                İşten çıkarıldığı tarihten önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olanlara 180 gün (6 ay), 3 yıl içinde 900 gün primi ödemiş olanlara 240 gün (8 ay), 3 yıl içinde bin 80 gün prim ödemiş olanlara da 300 gün (10 ay) süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.
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                Haberler Ekonomi 120 gün şartı yerine geliyor: Kısa çalışma yapanlar da işsizlik maaşı alacak