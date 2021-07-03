120 gün şartı yerine geliyor: Kısa çalışma yapanlar da işsizlik maaşı alacak

Covid-19 pandemisi dolayısıyla geçen yıl 17 Nisan'da başlayan işten çıkartma yasağı, 30 Haziran'da sona erdi. Yeni dönemde istihdama destekler sürerken, işsiz kalanlar için işsizlik maaşı devreye girecek. Kısa çalışma yapanlar da maaştan yararlanabilecek.
İşsizlik maaşı almak için 3 ayrı şart bulunuyor. Birincisi, işçinin kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olması. İkincisi, çalışanın son 3 yılda 600 gün priminin bulunması ve üçüncüsü son 120 günde iş akdinin kesintiye uğramaması...
İlk 2 kuralı yerine getiren çalışanların, üçüncü şartın oluşmamasından dolayı endişe etmesine gerek yok. Çünkü kısa çalışma ödeneği sırasında iş akdi kesintiye uğramıyor.