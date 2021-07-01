Vatandaşları can evinden vurdu! Otomobil almak isteyenleri üzecek haber geldi! Taşıt kredisi vadeleri...

İnsanların son dönem olmazsa olmazlarından biri de arabadır. Hem özel ihtiyaç olarak görünen hem de ticari olarak ihtiyaç duyulan araçların yüksek fiyatları da biriktirilmesini zorlaştırmaktadır. Tabi, bu durum bir ev almak kadar zor değildir. Ev almak gibi araba almayı da kolaylaştıran bankalar, taşıt kredileri ile gündeme gelmiştir. Her türlü araç için kredi imkânı sunan bankalar, hem araba tutkunlarına hem ihtiyacı olanlara hem de ticari için araba sahiplerine bu sayede büyük kolaylıklar sağlamaktadır
Kredilerde vade sayısı düşürüldü
Son gelen bilgilere göre, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı altmış aydan kırk sekiz aya indirildi.
Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı kırk sekiz aydan otuz altı aya düşürüldü.