Vatandaşları can evinden vurdu! Otomobil almak isteyenleri üzecek haber geldi! Taşıt kredisi vadeleri...



Taşıt Kredisi Nedir?

Otomobil, ticari araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankaların çeşitli seçeneklerle sunduğu kredi hizmetidir. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor. Bunların en başında da aracın yaşı gelir. Eğer taşıt kredisi kullanacaksanız ve bunu ikinci el araç için çekecekseniz; alacağınız arabanın yaşının maksimum 5 olması gereklidir.

Bir de kredi kullanırken gerekli koşullar vardır. Kredi çekerken nelere dikkat etmelidir öğrenmek için tıklayın. Alınacak araç için ve kullanılacak kredi için koşullar sağlandığı sürece, herkes taşıt kredisini kullanabilir.