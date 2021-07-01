Sürdürülebirliği odağına alan Migros öncü uygulamalarını dünya perakendesine taşıdı

Dünya çapında 70 ülkeden, 400 perakendeci, üretici ve servis sağlayıcı üyesi bulunan ve üye şirketlerinin yarattığı cirosal büyüklük 3,5 trilyon Euro'yu aşan Consumer Goods Forum'un (CGF) 2019 yılından bu yana Eş Başkanlığını yürüten Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, iki yıllık görev süresini başarıyla tamamladı. CGF'in yönetim kurulunda 2013 yılı itibariyle yer alan Tort, 2019 yılı itibariyle Dünya Perakende Başkanlığı görevini yürütmeye başlamıştı.

Perakende Başkanlığı görevini Haziran ayında Alibaba Group CEO'su Daniel Zhang'e devredecek olan Tort, Yönetim Kurulu ve Yönetişim Komitesi'ndeki görevlerine devam ederek CGF'ye katkıda bulunmayı sürdürecek.

ÖZGÜR TORT: "CGF'TE ÇOK PAYDAŞLI BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI OLUŞTURDUK"

Pandemi gibi zor bir dönemde tüm dünyada perakendenin ticaretin de ötesine geçerek topluma güç ve güven veren bir rol üstlendiğine dikkat çeken Özgür Tort, "Görev sürem içinde pandemi gibi beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte yönetim olarak, dünyadaki gelişmeleri anlık takip ettik ve başarılı deneyim ve çözümleri paylaştık. Böylece dünyanın her yerindeki üyelerimizin faydalı olan uygulamaları hızla kendilerine uyarlayarak bulundukları ülkelerde iş akışlarını en sağlıklı şekilde sürdürebilmelerine destek olmayı amaçladık" dedi.

CGF'de yeni bir koalisyon yapılanmasına geçtiklerini anlatan Tort, bu çok paydaşlı sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm sektörlere örnek niteliğinde olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce ana başlıklar altında farklı konularda girişimler bulunmasına rağmen her konu ve taahhüt herkesi bağlıyordu. Şirketlerin ve farklı coğrafyaların önceliklerinin farklılaşması nedeniyle "Eylem Koalisyonu" yapısını kurduk. Böylece, daha önce üzerinde çalışılan girişimlerin hepsi üyeliğe açıldı, yoğun katılım alan konularda koalisyonlar kuruldu. Gıda israfıyla, plastik atıklarla ve ormansızlaşmayla mücadele, zorla işçi çalıştırmanın önlenmesi, beslenme ve toplum sağlığı için iş birlikleri, ürün verilerinin dijitalleşmesi, gıda güvenliği ve tedarik zincirindeki etik denetim kriterlerinin standartlaştırılması olmak üzere 8 alanda koalisyon kuruldu. Yeni koalisyon yapısıyla CGF'i daha sonuç odaklı, hızlı hareket eden bir yapıya dönüştürdük."

"MİGROS'TA DÖRT ANA STRATEJİMİZDEN BİRİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME"

CGF'nin ana gündem başlıklarını Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına hizmet edecek şekilde belirlediğini söyleyen Özgür Tort, "Migros olarak bir yandan ülkemizdeki öncü uygulamalarımızı ve tecrübelerimizi CGF'ye taşırken, diğer taraftan da CGF'deki sürdürülebilirlik hedeflerine dahil olarak çift taraflı bir katkı ortaya koymuş olduk. Migros olarak tüm işimizin ana odağına sürdürülebilirliği koyuyor, bu konuyu farklı bir bakış açısı ile ele alıyoruz. Dört ana stratejimizden biri sürdürülebilir büyüme. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızın ana stratejilerimize bağlı bir şekilde, güçlenerek devam etmesi için 3 sene önce Migros İyi Gelecek Planımızı yayınladık. Tedarikçilerimiz, üreticilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimizle birlikte oluşturduğumuz ekosistemin odak konularını ve yol haritamızı ilan ettik. Gıda israfıyla mücadele, toplum sağlığı için yeni uygulama ve iş birliklerinin geliştirilmesi ve ürün verilerinin takibi ve şeffaflığı CGF bünyesinde hedeflediğimiz alanlar oldu. Böylece, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının daha sağlıklı, daha sürdürülebilir, daha eşitlikçi gıda sistemleri hedefini destekliyoruz. Buna ek olarak, çevresel alanda iklim değişikliğiyle mücadele, sosyal alanda da cinsiyet ve fırsat eşitliği bizim, ulusal ve uluslararası parametreler doğrultusunda belirlediğimiz ana odak konularımız arasında yer alıyor" dedi.

"SAĞLIKLI YAŞAM YOLCULUĞU UYGULAMAMIZ BAŞKA ÜLKELERE DE UYARLANIYOR"

Migros'un öncelikleri doğrultusunda, CGF'in toplum sağlığı, gıda israfıyla mücadele ve ürün verilerinin standartlaştırılması koalisyonlarında liderler arasında yer aldığını ifade eden Tort, "Müşterilerimizin alışveriş kararlarını daha bilinçli vererek daha sağlıklı tüketim yapmaları için Sağlıklı Yaşam Yolculuğu programımızı başlattık. Bugüne kadar 2,5 milyon müşterimiz, Migros Money uygulaması üzerinden kendi gıda alışverişlerinin ideal tüketim ile karşılaştırmasını gördü ve kendileri için hazırlanan video mesaj ve önerilerle dengeli beslenmeye yönlendirildi. CGF'in toplum sağlığı alanındaki örnek projeler arasında yer alan programımız Latin Amerika ülkelerine uyarlandı. Japonya için de görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

"10X20X30" GİRİŞİMİNE KATILAN İLK TÜRK PERAKENDE ŞİRKETİ OLARAK GIDA İSRAFIYLA MÜCADELEYİ TÜM DEĞER ZİNCİRİMİZE YAYDIK"

Migros'un, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 12.3 doğrultusunda, gıda israfıyla mücadele alanında gıda imha oranlarını 2030 yılına kadar yarı yarıya indirme hedefi olduğunu belirten Tort, "Bir adım önde olmak istiyorsak o adımı şimdi atmalıyız. Operasyonel iyileştirmeler, otomatik sipariş sistemi, gıda ömrünü uzatan inovatif paketleme sistemleri ve gıda bağışı ile 2 yılda gıda imha oranlarımızda yüzde 24'lük bir düşüş sağladık. Ancak önemli olan bu etkiyi tüm değer zincirimiz boyunca yayabilmek. Bunun için, World Resources Institute (WRI) tarafından başlatılan uluslararası "10x20x30" girişimine katılan ilk Türk perakende şirketi olduk. Bu girişime gönüllü olarak katılan 23 tedarikçi firmamızı da 2030 hedefimize ortak ettik" dedi.

"MÜKEMMEL MÜŞTERİ DENEYİMİNİN YOLU ŞEFFAFLIKTAN GEÇİYOR: DİJİTALLEŞEN ÜRÜN VERİLERİYLE HER KANALDAN YÜZLERCE BİLGİYE ERİŞİM"

GS1 Global Yönetim Kurulu'na Türkiye'den ilk ve tek üye olarak katılan ve aynı zamanda GS1 Türkiye Yönetim Kurulu üyesi olan Tort sözlerine şöyle devam etti: "CGF tarafından GS1 iş birliğinde yürütülen ürün bilgilerinin dijitalleştirilmesi ve standartlaştırılması projesinin de Türkiye kanadına öncülük ediyoruz. Sektöre yol gösterici olması adına, ilk adımı Migros olarak biz attık ve özgün markalı gıda ürünlerimizin tamamını GS1 Barkod Doğrulama sistemine geçirdik. Yılsonuna kadar Migros'ta temel ürün verileri sisteme tanımlanmamış ürün satmayacağız. Sürecin temel taşı olan bu sistem ve bunu takip eden küresel veri modeli sayesinde müşterilerimiz hem mağazalarımızda hem de online alışverişte, ürünlerle ilgili yüzlerce bilgiye ulaşabilecek, alışveriş kararlarını daha bilinçli verecek. Mükemmel müşteri deneyiminin yolu şeffaflıktan geçiyor. Gelecekte artan tüketici ihtiyaçlarını karşılaması adına, mevcut barkodların yerine, içinde çok daha kapsamlı bilgiler barındıran 2 boyutlu barkodlar devreye girecek. Bu alanda GS1'in koymuş olduğu 2027 vizyonunu destekleyen çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"MİGROS KADIN AKADEMİSİ İLE 3 YILDA 1 MİLYON KADINA ULAŞACAĞIZ"

İş dünyasında eşitlik ve kapsayıcılık konusunda da LEAD Network Avrupa'nın 'CEO Taahhüdü'ne imza atarak kadın üst yönetici oranını 2023 yılına kadar 5 puan artırarak yüzde 18'den yüzde 23'e çıkartma sözü verdiklerini hatırlatan Tort, "Şirket içinde olduğu gibi, toplumsal hayatta da kadınların güçlenmesi ve iş hayatına katılımlarının desteklenmesini amaçlıyoruz. Bugüne kadar yüzbinlerce kadına sertifikalı eğitimler veren Migros Aile Kulübü ile çalışanlarımızın mesleki, kişisel ve liderlik yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan Migros Perakende Akademisi'nin güçlerini birleştirerek Migros Kadın Akademisi eğitim platformumuzu kurduk. 2023 yılına kadar 1 milyon kadına eğitim vermeyi hedefliyoruz" dedi.

MİGROS'TAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

Migros, iklim değişikliğiyle mücadele operasyonlarında sera gazı salımına yol açan en önemli etken olan soğutucu gazlar ve elektrik tüketimi nedeniyle, soğutma sistemlerinde daha verimli ve gaz kaçaklarını önleyici yeni nesil sistemler kuruyor. Elektrik tasarrufu için soğutma, iklimlendirme ve aydınlatma sistemlerini merkezden kontrol ederek optimizasyon sağlıyor. Yalnızca kendi operasyonlarını değil, dolaylı etkilerini de azaltmak için çalışmaları bulunuyor. Mağaza dolaplarında gaz yerine soğuk su gezdiriyor, yalnızca suyu soğutmak için gaz kullanan Migros'un patenti kendisine ait olan ve mağazalarında yaygınlaştırmaya başladığı bu sistem gaz kaçağını yüzde 99 oranında önlüyor. Bu alandaki çalışmalarıyla CDP (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su programlarına yapılan raporlamalarla, bugüne kadar 3 kez İklim Liderleri arasında yer alan Migros, 2020 yılında da Su Liderleri arasına girdi.