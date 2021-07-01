ÖTV indirimi çıktı mı, var mı? Otomobilde ÖTV indirimi ne zaman gelecek? ÖTV araç matrahı nedir?

İkinci el ya da sıfır araç almak isteyen vatandaşlar 2021 yılında da araçlara ÖTV indiriminin gelmesini bekliyor. Peki ÖTV indirimi son durum nedir, ÖTV indirimi çalışmaları var mı? Otomobil fiyatlarının giderek yükselmesi gözleri ÖTV matrahı düzenlemesine çevirdi. Sektör temsilcileri ve özellikle yerli üreticiler konu ile ilgili bakanlığın kapısını çaldı. Markanın üçüncü yerli modeli Bayon'un lansmanında değerlendirmeler yapan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
SONUÇ YAKIN
Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında ürettiği yeni modeli Bayon'un Çanakkale'de gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonunda sorularımızı yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50'lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, "Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Öte yandan bakanlığa yakın kaynaklardan, sektör temsilcilerinin bu yönde talebinin olduğu ancak ÖTV matrahının değişimine ilişkin resmi bir gelişmeyi henüz teyit edemeyecekleri bilgisi alındı. Markanın İzmitli B-SUV modeli Bayon'un lansmana özel başlangıç fiyatının 201 bin 900 TL olduğunu vurgulayan Murat Berkel, "Markamızın toplam satışlarında Türkiye'de üretilen modellerimizin oranı yüzde 55'i geçti.