Emekli ve memur zam oranı son dakika! İşte Temmuz zam beklentisiyle tamı tamına kuruşu kuruşuna yeni memur maaşları ve emekli maaşları

Merkez Bankası beklenti anketine göre, enflasyon tahmini Mayıs'ta yıllık yüzde 16,59 olarak belirlendi. Bu anlamda milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında gerçekleşecek zam için merakla bekleyişe geçti. 2021 yılının ikinci maaş zammı Temmuz ayında gerçekleşecekken, emekliden memura, yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar milyonlarca kişinin geliri artacak. Peki kim kaç lira alacak? Emekli ve memurun zam oranları yüzde kaç olacak? Hesap nasıl yapılıyor? SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç zam alacak? Engellilerin maaşı değişecek mi? Kıdem tazminatı tavanı kaç lira olacak? Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti.
ENFLASYON RAKAMI 5 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK: YENİ MAAŞLAR BELLİ OLACAK
Bu yılın da ikinci zamlı maaşları önümüzdeki haftadan sonra hesaplanmaya başlayacak. Özellikle 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişim ortaya çıkacak ve bu oran milyonlarca vatandaşın maaşını artıracak.
Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş temmuz ayında açıklanacak oranlara kilitlenmiş durumda.
MEMURA VE EMEKLİYE FARK KESİNLEŞTİ
Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti.